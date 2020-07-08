Террористы готовят провокацию с химоружием в Сирии

Дамаск, 8 июля. Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) планируют провокации в районе нескольких населенных пунктов в провинции Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Местное население сообщило представителям ЦПВС, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» планируют провести провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб. Боевики попытаются обвинить правительственные войска в применении химоружия.

«По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», — сообщили в Центре по примирению.

В ЦПВС добавили, что за последние сутки со стороны боевиков, контролируемых Турцией, не было зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня, действующего на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года. Однако со стороны террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) зафиксированы обстрелы четырех населенных пунктов в Идлибе, а также по одному поселению в Алеппо и Латакии.

Российские военные, выполняя условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.