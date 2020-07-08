Небензя опроверг слухи о «российском военном вмешательстве» в Ливии

Нью-Йорк, 8 июля. Постоянный представитель постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о неприемлемости распространения ложной информации о «военном вмешательстве России» в ливийский конфликт.

«Господин председатель, сегодня мы еще раз услышали обвинения в военном вмешательстве нашей страны в дела Ливии. Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии», — заявил в своем выступлении Небензя.

Ряд западных СМИ в мае распространил сообщения о «конфиденциальном докладе» группы экспертов, которые утверждали, что на территории Ливии действуют сотрудники ЧВК «Вагнер» и других компаний. Согласно заявлениям этих экспертов, они якобы поддерживают силы командующего Ливийского национальной армией Халифы Хафтара.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что упомянутый доклад экспертов ООН основан на полностью сфабрикованных данных, а его задачей является дискредитация российской политики в Ливии.

«Большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что его беспокоит попадание конфиденциального доклада в прессу, так как это происходит уже не в первый раз.