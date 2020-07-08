В ГИБДД назвали дороги, на которых могут увеличить максимальную скорость до 150 км/ч

Москва, 8 июля. Предельно допустимую скорость на некоторых трассах могут увеличить до 150 км/ч, заявил замначальника ГИБДД Олег Понарьин. Речь идет о дорогах первой категории с четырьмя полосами движения и разделительной полосой.

В рамках онлайн-форума издания «Комсомольская правда» он отметил, что идею о повышение максимально допустимой скорости на некоторых трассах нельзя назвать невозможной.

«Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой», — уточнил он.

По словам представителя ГИБДД, документы по стандартизации, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на 130 км/ч. Поэтому в ближайшее время будет обсуждаться ограничение до 130 км/ч, а позднее, по его словам, «можно замахнуться и на 150 км/ч».

Напомним, в конце июня министр транспорта России Евгений Дитрих в эфире канала «Россия-1» сообщил, что решение о возможности увеличения скорости движения до 150 км/ч по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), которая пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья, примут в течение года. Как передавали «Известия», по словам Дитриха, сейчас скорость согласована до 130 км/ч, однако в ведомстве активно обсуждают «потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч».

Чуть позже глава госкомпании «Автодор» сообщил, что скоростной лимит на российских платных трассах может вырасти со 130 до 150 км/ч. Изменения могут коснуться платной трассы М11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург, а также магистрали М4 «Дон», ведущей из столицы в ряд крупных городов на юге страны, передавал RT.