Лена Миро назвала Самойлову «ничтожеством» из-за отказа разводиться с Джиганом

Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи❤️❤️❤️

