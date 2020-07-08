Лена Миро назвала Самойлову «ничтожеством» из-за отказа разводиться с Джиганом

Москва, 8 июля. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро прокомментировала отказ рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой разводиться. Она назвала решившую сохранить семью Самойлову «ничтожеством».
По словам блогера, ей было интересно, какую причину назовет звездная пара в качестве предлога для отказа от развода.
Напомним, что ранее Джиган и Самойлова решили сохранить брак и не разводиться. Супруги не явились в суд на заседание по делу о разводе. Как объяснила Самойлова в своем Instagram, они пошли на такой шаг ради детей, которым требуются оба родителя.
«Не женщина, а ничтожество. Именно так выглядит правда, как ни присыпай ее сахарной пудрой красивых картинок из эскортограмной семейной жизни», — отреагировала на решение Самойловой сохранить семью Лена Миро.
Ранее Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой. Сообщалось, что Самойлова потребовала от Джигана 50% его доходов на содержание детей после развода. В суде добавили, что Самойлова не подавала заявление о разделе имущества. Однако позже стало известно, что Джиган вернулся домой после скандала. Супруги проживали в одном доме с детьми.
Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи❤️❤️❤️