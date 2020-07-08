Лена Миро назвала Самойлову «ничтожеством» из-за отказа разводиться с Джиганом

Москва, 8 июля. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро прокомментировала отказ рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой разводиться. Она назвала решившую сохранить семью Самойлову «ничтожеством».

По словам блогера, ей было интересно, какую причину назовет звездная пара в качестве предлога для отказа от развода.

Напомним, что ранее Джиган и Самойлова решили сохранить брак и не разводиться. Супруги не явились в суд на заседание по делу о разводе. Как объяснила Самойлова в своем Instagram, они пошли на такой шаг ради детей, которым требуются оба родителя.

«Не женщина, а ничтожество. Именно так выглядит правда, как ни присыпай ее сахарной пудрой красивых картинок из эскортограмной семейной жизни», — отреагировала на решение Самойловой сохранить семью Лена Миро.

Ранее Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой. Сообщалось, что Самойлова потребовала от Джигана 50% его доходов на содержание детей после развода. В суде добавили, что Самойлова не подавала заявление о разделе имущества. Однако позже стало известно, что Джиган вернулся домой после скандала. Супруги проживали в одном доме с детьми.