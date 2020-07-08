Глава Минздрава РФ назвал самые поражаемые коронавирусом органы

Москва, 8 июля. COVID-19 больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала «Россия-1» Мурашко сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме в обязательном порядке нуждаются в реабилитации.

«Наиболее уязвимыми органами и системами стали, легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, [наблюдаются] миокардиты у переболевших людей», — уточнил министр.

По его словам, врачи не рекомендуют выздоровевшим пациентам сразу же приступать к тяжелым физическим нагрузкам из-за истощения организма. Кроме того, инфекция «не позволяет восстановить функционал и жизненную емкость легких».

Ранее Мурашко сообщил, что сегодня углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом министр подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против COVID-19. По его словам, вакцинация будет добровольной.

По данным на 8 июля, в России за сутки выявлено 6562 заболевших COVID-19. Общее число зараженных составило 700 тысяч. За последние сутки подтверждено 173 летальных случая. За весь период пандемии по России умерло 10 667 человек, передавал RT.