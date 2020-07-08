Экс-глава генштаба Украины заявил о «готовящемся вторжении» РФ

Киев, 8 июля. Бывший начальник генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что Россия якобы намерена ввести свои вооруженные силы на Украину, чтобы «разблокировать обеспечение Крыма водой из Днепра». Он утверждает, что Россия якобы собирается ввести войска не со стороны полуострова, а с востока.

Муженко заявил, что перед «операцией» Россия якобы озаботится созданием определенных условий на Украине, среди которых будет и информационная операция.

«Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос на Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция», — утверждает Муженко.

Стоит отметить, что Киев с 2014 года регулярно делает заявления о якобы готовящемся нападении России. Ни одного факта, подтверждающего эти заявления, украинская сторона так и не привела. Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал, что РФ не собирается ни на кого нападать. По его словам, заявления об угрозе со стороны Москвы – это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Кроме того, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов подчеркнул, что заявления Украины о якобы «угрозе вторжения войск России» для восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу является не более чем провокацией.

Напомним, что в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде. В 2014 году жители полуострова на народном референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. Украина не приняла такой исход и полностью прекратила водоснабжение Крыма.