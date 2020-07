Родители хотели сдать Билли Айлиш в психбольницу из-за одержимости Бибером

Лос-Анджелес, 8 июля. Мама известной певицы Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении Джастином Бибером в детстве.



В мае певица запустила собственный подкаст на базе Apple TV me & dad radio, который она ведет вместе со своим отцом Патриком О’Коннелом. В свежем выпуске компанию им составила мать исполнительницы.

Поклонники уже были в курсе детской влюбленности Айлиш в Бибера, однако о масштабах «трагедии» стало известно только сейчас.

«Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли», — поделилась Мэгги О’Коннел.

Шокированная певица отметила, что заявление матери «унизительно». Мегги же напомнила, что во время прослушивания трека As Long As You Love Me Айлиш плакала. Певица включила песню для своих поклонников, но вновь расчувствовалась, прервав запись.

«Боже мой, она плачет! Я должна это снять», — воскликнула ее мама.

Отметим, сейчас Айлиш и Бибер дружат. Более того, они записали совместный кавер на хит певицы Bad Guy.

На последней церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Айлиш забрала награды в четырех номинациях, побив рекорд 1981 года. Кроме того, победителем в номинации «Продюсер года» стал брат исполнительницы Финнеас, который практически в одиночку работал над звучанием ее треков. К 18 годам певице удалось заработать 8 млн долларов.