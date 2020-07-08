Командующий ООС прокомментировал сообщения о военной угрозе на границе Украины

Киев, 8 июля. Военной угрозы на границе Украины с Белоруссией или Приднестровской Молдавской республикой нет, заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

Как заявил ранее главком военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа, идет подготовка к полномасштабным боевым действиям против России. По его словам, Москва «может атаковать» Херсонскую область, чтобы «пустить воду из Днепра в Крым». Кроме того, он напомнил о наличии у Украины ракетного комплекса «Нептун» и заверил, что он способен достать до Севастополя.

«В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики, не наблюдаются. Нет никакого накопления [войск]. Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями», — заявил Наев.

Ранее о «возможном вторжении России» на юг Украины заявил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Мнение о том, что РФ в сентябре этого года якобы может оккупировать Херсонскую область, высказал также американский генерал Бен Ходжес.

Журналист и политолог Армен Гаспарян ранее объяснял, почему на Украине продолжают педалировать тему возможного «вторжения России».