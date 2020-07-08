Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

Москва, 8 июля. Каждый гражданин России сможет самостоятельно решить, участвовать ли ему в кампании по вакцинации от COVID-19, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала «Россия-1» Мурашко уточнил, что сегодня углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом министр подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против COVID-19.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — уточнил Мурашко.

Говоря об иммунном ответе организма на коронавирус, министр отметил, что у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, «иммунитет сформировался более стойкий». Значительно слабее ответ наблюдается у пациентов, перенесших заболевание без симптомов.

За последние сутки в 84 регионах РФ выявлено 6562 новых случая коронавируса. В целом по стране прослеживается положительная динамика, поскольку количество выявляемых ежесуточно больных с конца июня составляет менее 7 тысяч.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что ситуация с коронавирусом в России дает повод для оптимистичных прогнозов, но в некоторых регионах динамика пока не очень позитивная. Представитель Кремля добавил, что решения об ужесточении ограничений могут принимать в правительственном штабе.