Симоньян считает «фантасмагорической тупостью» необъяснимый запрет RT в Литве

Москва, 8 июля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала запрет вещания RT в Литве «фантасмагорической тупостью».

В эфире телеканала «Россия-24» Симоньян напомнила латвийским властям, что Дмитрий Киселев не возглавляет Russia Today и не имеет к этому холдингу никакого отношения.

«Дмитрий Киселев возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», — подчеркнула она.

Ранее комиссия Литвы по радио и телевидению запретила на территории страны трансляцию телеканала RT. Данное решение объяснялось тем, что в отношении Дмитрия Киселева были приняты санкции.

Перед этим в Латвии оказалась под запретом трансляция семи каналов группы RT. Причиной было названо то, что эти каналы «находятся под контролем» Киселева.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя решение о запрете семи каналов группы RT, подчеркнул, что «это решение очень хорошо характеризует Латвию, которая много говорит о свободе слова, о демократии и приверженности демократическим принципам», однако сама не следует «многим общепризнанным ценностям».

По мнению сенатора, подобные решения демонстрируют противоречие публичных заявлений латвийских властей и их решений.