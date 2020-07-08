Экс-депутат Рады обнародовал документы о биолабораториях США на Украине

Киев, 8 июля. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал документы, содержащие информацию о биологических лабораториях США на территории Украины и их стоимости.

Журавко в своих социальных сетях распространил скриншоты документов, в которых содержится информация об 11 биолабораториях США в Херсонской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой и других областях. Также один из американских пунктов — «Институт ветеринарной медицины Национальной академии наук Украины» — расположен в Киеве.

Как следует из документов, стоимость каждой лаборатории США варьируется от полутора до более чем двух миллионов долларов. В цену включены только проектирование, строительство, закупка мебели и оборудования.

«Вашему вниманию список биологических лабораторий США в Украине. Посмотрите на стоимость каждой такой лаборатории, видно, что американцы денег не жалели. И если вложили такие деньги, значить цели имеют конкретные», — пишет Журавко.

Вашему вниманию список биологических лабораторий США в Украине.

Посмотрите на стоимость каждой такой лаборатории, видно что американцы денег не жалели.

И если вложили такие деньги, значить цели имеют конкретные. https://t.co/6kHSDZxiDY — Алексей Журавко (@avzhuravko) July 7, 2020

По его словам, с учетом того, что за этим стоит американское Агентство специального оружия обороны (DTRA), «то не трудно догадаться о намерении данных лабораторий».

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что на Украине базируется 15 бактериологических лабораторий. Одесский политолог Юрий Ткачев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что наличие биолабораторий в странах третьего мира позволяет американским ученым решать задачи, которые было бы невозможно решить в родных краях.