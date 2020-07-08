Историк рассказал о браке доцента-расчленителя Соколова

Санкт-Петербург, 8 июля. Историк Евгений Понасенков в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал о семье доцента-расчленителя Олега Соколова.

«Олег Соколов был женат несколько раз, в том числе на некой Кукушкиной. У него была жена Кукушкина, и он бросил Кукушкину ради разрезанной на части покойницы. Это тоже брак. Где этот священный союз связующий ряженного доцента Соколова и Кукушкину? Почему то, что было соединено с Кукушкиной на небесах, было так расчленено доцентом на земле?» — задает риторический вопрос Понасенков.

Также известный историк отметил, что даже легализация многоженства не спасла бы семью Соколова, а значит и аспирантку Анастасию Ещенко от трагедии.

«Если пронумеровать всех, кого лапал Соколов, это можно. Но примат изменит и номерам», — убежден Понасенков.

Напомним, что убийство 24-летней девушки произошло 8 ноября прошлого года, передавал RT. Между Соколовым и Ещенко возник конфликт, который закончился тем, что историк выстрелил в девушку и расчленил ее тело. Его поймали, когда Соколов пытался избавиться от останков, сбрасывая их в реку Мойку.

6 июля Городской суд Петербурга обнародовал переписку Соколова с Ещенко. Отмечается, в обнародованных отрывках много нецензурной брани. Аспирантка подозревала Соколова, с которым у нее были романтические отношения, в неверности. Кроме того, она ревновала его к бывшей супруге.

Сам Соколов заявил, что Ещенко запрещала ему видеться с его детьми.