Адвокат Ефремова готовит сенсацию на судебном заседании

Москва, 8 июля. Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал сенсацию на судебном заседании по делу о смертельном ДТП.

Ранее юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщил, что для актера пытаются добиться условного срока. В ответ Пашаев заявил, что подобный результат стал бы для него и Ефремова поражением.

Защита 56-летнего актера театра и кино заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор. При этом он не стал раскрывать свои карты и не ответил на вопрос, будет ли пытаться доказать, что за рулем иномарки Ефремова был другой человек.

«Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — сказал юрист в интервью Kp.ru.

Автомобильная авария произошла в центре Москвы 8 июня, напомнил НСН. Машина Ефремова влетела в фургон, водитель которого погиб через несколько часов после ДТП, указала Deita.ru. Семья погибшего не собирается идти на мировую и требует справедливого наказания для заслуженного артиста. Солидарны с родственниками жертвы аварии многие эксперты, в частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен «должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца».