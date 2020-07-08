Берлин, 8 июля. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что разногласия, которые имеются среди партнеров в Европе и США по российскому проекту «Северный поток — 2», нужно обсуждать открыто.

«Мы за то, чтобы открыто обсуждать эти вопросы среди друзей», — подчеркнула политик, выступая на онлайн-форуме ЕС — США по вопросам обороны.

Глава Минобороны ФРГ также напомнила, что проект строительства газопровода практически завершен.

По ее словам, критики российского проекта ссылаются на три основных пункта: что то, что газопровод приведет к зависимости от российского газа, «легитимные интересы» в области безопасности Украины и Польши и использование Россией доходов от поставок на оборону.

Комментируя первую претензию, Крамп-Карренбауэр напомнила, что Европа активно развивает альтернативные и возобновляемые источники энергии. Говоря о втором пункте она подчеркнула, что Германия учитывает интересы восточноевропейских стран в переговорах о реализации проекта.

Комментируя третий аргумент о доходах России, она отметила, что «дело тут не только в «Северном потоке — 2».

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Ранее Дания выдала обновленное разрешение на прокладку газопровода: разрешено использование судов с якорным позиционированием. К работе по укладке труб можно будет вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению, передавал RT.