Самойлова откровенно рассказала, почему решила не разводиться с Джиганом

Москва, 8 июля. Модель Оксана Самойлова передумала разводиться с репером Джиганом. Девушка призналась, что решила сохранить брак только ради детей.

После заявления Самойловой о разводе с Джиганом к звездной паре было приковано еще больше внимания. Развести супругов должны были в июне, но модель неожиданно забрала заявление. Многие терялись в догадках, что же произошло в отношениях, что знаменитости решили остаться парой.

После публикации семейных фотографий Самойлова откровенно рассказала о причинах изменений в своих взглядах. Как оказалось, инстадива решила дать своим четвертым детям шанс расти в полноценной семье.

«Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример, скорее, плохой, чем хороший», — написала Самойлова в профиле в Instagram.

Девушка добавила, что «теперь День семьи, любви и верности не про нас».

После рождения четвертого ребенка — долгожданного сына — Джиган ушел в загул. Певец пьянствовал, употреблял запрещенные вещества и дебоширил. Позднее супруга артиста заявила, что на протяжении нескольких лет ее спутник обманывал и изменял. Такое простить она не смогла и подала на развод, в июне стало известно о прекращении бракоразводного процесса.