Басков в костюме у сарая насмешил фанатов

Москва, 8 июля. «Золотой голос России» Николай Басков решил стать законодателем мод. Он надел полосатый костюм с белой футболкой под горло.

Причем фоном для нового «лука» стал сарай в какой-то захолустной деревушке. К фото, опубликованному в Instagram, певец сделал такую же несерьезную подпись.

«Fashion в деревне», — пошутил Басков.

Артист на снимке стоит в задумчивости, поэтому его сравнили с поэтом Сергеем Есениным, воспевавшим в стихах русскую деревню.

Поклонники заметили, что Басков не поехал отдыхать на курорты Крыма и Краснодарского края, а выбрал место более уединенное. Многих насмешило его фото.