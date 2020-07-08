Басков в костюме у сарая насмешил фанатов

Москва, 8 июля. «Золотой голос России» Николай Басков решил стать законодателем мод. Он надел полосатый костюм с белой футболкой под горло.
Причем фоном для нового «лука» стал сарай в какой-то захолустной деревушке. К фото, опубликованному в Instagram, певец сделал такую же несерьезную подпись.
«Fashion в деревне», — пошутил Басков.
Артист на снимке стоит в задумчивости, поэтому его сравнили с поэтом Сергеем Есениным, воспевавшим в стихах русскую деревню.
Поклонники заметили, что Басков не поехал отдыхать на курорты Крыма и Краснодарского края, а выбрал место более уединенное. Многих насмешило его фото.
«Костюмчик не к местности, но деревня — это круто! Ближе к Богу, природа, птички, благодать! Переезжайте, Коленька, здоровье сохраните», — отметил подписчик.
«В таком наряде и на грядки. Как споете: «расцветали яблони и груши, так, чтоб сразу деревенские насаждения сами выросли, вот это я понимаю. все в одном флаконе: и Басков, и сцена, и живые продукты. Лепота», — восхитился другой поклонник.
«Русский мужик на фоне русского антуража! Красиво! Вот она Россия и русский настоящий мужик», — похвалил Баскова другой подписчик.