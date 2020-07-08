Конституционный суд РФ разъяснил механизм отказа от льгот для доплаты к пенсии

Москва, 8 июля. Россияне имеют право отказаться от льгот и повысить за счет этого свою пенсию. В Конституционном суде РФ разъяснили особенности работы данного механизма.

Российские пенсионеры имеют право на получение так называемых натуральных льгот. В частности, речь идет о санаторно-курортном лечении. Граждане РФ могут отказаться от путевки, вместо которой им добавят определенную сумму к пенсии. Однако в таком случае должны быть соблюдены несколько условий, сообщает блог «Сотрудник Пенсионного фонда».

Если заявка на отказ от льготы подана, пенсионер теряет возможность пользоваться путевками уже в год обращения. Исключение касается только уже использованных путевок.

Кроме того, отказ от натуральных льгот может спровоцировать отказ в выплате средств сверх установленного размера. Это обусловлено правилами, негласно действующими в органах соцзащиты во время определения соразмерности выплат.

Отметим, некоторые категории российских граждан: пенсионеры, семьи с детьми, военные, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на дополнительные выплаты уже в августе 2020 года. В частности, выплата размером в один МРОТ (12130 рублей) предназначена для россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых и получивших право на льготный режим налогообложения. Таким гражданам в виде льготы предоставляется возврат части НДФЛ за прошлый год и налоговый капитал в 1 МРОТ для уплаты подоходного налога в 2020 году.

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