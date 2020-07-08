Эксперты объяснили, как снизить число разводов в России

Рассмотрение решений о разводе супругов в России нужно увеличить с одного месяца до трех или до полугода — к таким выводам пришли психологи и религиозные деятели, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Эксперты считают, что увеличение длительности бракоразводного процесса может помочь некоторым парам принять взвешенное решение. Для тех, кто пропустил трансляцию эфира, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Ежегодно в стране разводятся сотни тысяч россиян. По данным на 2019 год, в России распались 528 тысяч пар — в противовес 917 тысячам заключенных браков. Согласно действующему законодательству, супруги могут расторгнуть брак в мировом суде за 30 дней по обоюдному согласию и при отсутствии спорных вопросов по детям и общей собственности.

Экс-солистка группы «Лицей», а ныне личный и семейный психолог Светлана Беляева считает, что месяц — слишком короткий срок для принятия таких решений.

«Месяц — это маловато. За три месяца может произойти какое-то сближение людей», — сказала певица.

Беляева считает, что оптимальным сроком для рассмотрения решений могли бы стать шесть месяцев.

«Мне сложно давать комментарии относительно изменений в законодательство. Но больше всего страдают дети — это факт. Когда родителей якобы связывает только ребенок — это тоже нездоровая ситуация», — подчеркнула Светлана Беляева.

Она также поделилась своим опытом выстраивания отношений в семье. Артистка воспитывает четырех детей.

«Вокруг меня в шоу-бизнесе много людей, которые поддерживают традиции. <…> В любой семье бывают сложные периоды. Другое дело, что проходим мы их вместе. Избежать кризиса в семье просто невозможно. Мы воспринимаем семью как начало чего-то хорошего, но это не так. Надо готовить детей к тому, что это труд, это работа», — сказала Светлана Беляева на пресс-конференции.

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина, в свою очередь, отметила, что развод — сугубо личное дело каждой семьи, и использовать единый подход для всех случаев невозможно. Артистка считает, что парам при расставании нужна помощь психолога — эту точку зрения она аргументирует своим личным опытом.

«Это история сугубо индивидуальна для каждой семьи. Сложно грести всех под одну гребенку. Но очевидно: с семьями во время развода должны работать психологи. Как показала моя практика, все неприятности были из-за того, что мы совершенно не так интерпретировали поступки и мысли друг друга. Стороны не могут договориться, а при работе с психологами все эти проблемы можно увидеть со стороны. Когда включается третья сторона, профессиональная, все становится понятнее», — сказала Кристина Кузьмина.

Профессиональная сваха и эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола считает необходимым увеличить срок рассмотрения решения о разводах.

«Я считаю, что это правильно — полгода. Может быть, оценят друг друга. Всегда ведь в отношениях виноваты оба. Когда я веду пары, я все вижу. У меня есть возможность все оценить. Полгода — вообще отличная история», — заявила она.

Многоженство в России — имеет ли эта идея право на существование

Вопрос легализации многоженства периодически поднимается в разных странах мира, однако в России эта тема рассматривается только с точки зрения хайпа, отметил секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан и проректор по учебной работе «Российского исламского института» Рустам Нургалеев. Он считает, что возможность иметь несколько жен может защитить женщин.

«На самом деле — вопрос нешуточный. Мы сегодня имеем такое количество незащищенных женщин, детей, которые растут без отцов. Они лишены возможности иметь законную фамилию, алименты. <…> Я как мусульманин считаю, что ничего запретного [в многоженстве] нет», — сказал Рустам Нургалеев.

По его мнению, понимание многоженства среди женщин меняется: «В последние годы женщины готовы прийти к такому согласию — пусть бы муж был нормальный». Нургалеев подчеркнул, что, если у мужчины есть вторая семья, скрывать этот факт неприемлемо.

Комментируя бракоразводные процессы, преподаватель РИИ заявил, что считает необходимым увеличить срок принятия решения о расставании супругов до трех месяцев.

«В советское время <…> расторжение браков проходило в течение трех месяцев. В исламской теологии — тоже три месяца. В течение трех месяцев реально больше возможностей сохранить семью», — сказал Нургалеев.

Координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин считает возможным легализацию многоженства на уровне отдельных субъектов России, где это обусловлено историческими и религиозными традициями.

«Так и было на протяжении многих веков. Мы как-то жили вместе с мусульманами. Мы с мусульманами общий язык найдем. Проблема с западными товарищами. Их адепты в наших госорганах, в наших самых знаковых вещах <…> Они развращают нашу молодежь, и потом это все приводит к тем чудовищным цифрам по разводам», — заявил Кормухин.

Профессиональная сваха и эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола, в свою очередь, подвергла идею многоженства резкой критике.

«Я против многоженства. Я считаю, что любая женщина хочет быть единственной. Наверное, только 1% женщин согласится на это. Пусть уезжают в другую страну (те женщины, которые согласны на многоженство. — Прим. ФАН). Наличие любовницы психологически очень подрывает личность женщины. У нее появляется статус «терпила», по-другому не назовешь», — сказала Закоцола.

По ее мнению, для укрепления института брака в обществе необходимо со школы учить детей культуре семьи: «Должна быть ценность, что ты выходишь замуж или женишься, и это на долгие годы. Это все идет из детства, из семьи».