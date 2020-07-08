Кому в России повысят пенсии с 1 августа: новые выплаты, льготы, надбавки и индексации

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, внесла серьезные коррективы в жизнь россиян. Чтобы поддержать граждан на фоне спада экономики, власти РФ выделили значительные суммы для поддержки наиболее уязвимых групп населения. Проведены индексации и дополнительные выплаты пенсионерам и инвалидам, единовременную и многоразовую помощь получили семьи с детьми, безработные, поддержка оказана предприятиям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям и так далее.

Кроме того, в связи с пандемией были автоматически продлены некоторые выплаты, а также предоставление некоторых услуг.

Продление выплат и услуг в 2020 году

— До конца июля 2020 года, чтобы начать получать пенсию по возрасту, не требуется обязательного визита в отделение Пенсионного фонда России. Выплаты назначаются автоматически на основе информации с места работы. Заявление на пенсию можно оформить на портале госуслуг. Это же касается получения пенсий по доверенности.

— До конца 2020 года будут действительны паспорт гражданина РФ и водительские права, если срок их действия истекает в период с 1 февраля до 1 июля.

— Выплата пособий по безработице продлевается автоматически на три месяца. Автоматически начисляются выплаты по потере кормильца, а также доплата к пенсии за опекунство.

— Пособие на ребенка до трех лет автоматически будет выплачиваться до 1 октября в случае, если все документы поданы в период с 1 апреля по 1 октября.

— Инвалидам не требуется проходить переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября, инвалидность, а вместе с ней и выплаты продлеваются автоматически. Кроме того, с 1 июля в два раза увеличена фиксированная часть социальной выплаты для инвалидов первой группы, а также для пенсионеров по старости, которым в июне исполнилось 80 лет.

— Автоматически продлевается получение субсидий на оплату ЖКХ, которые предназначены для социально незащищенных граждан, если льготы закончились в период с 1 апреля по 1 октября.

— Кроме того, автомобилистам, не успевающим до 30 сентября пройти техосмотр для получения полиса ОСАГО, документ все равно будет оформлен. Технический паспорт на авто можно будет предоставить до конца декабря 2020 года.

Кому в России повысят пенсии с 1 августа

Помимо выплат и индексаций, которые российские пенсионеры получили в июле, с 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам — участникам программы софинансирования. Индексация также будет проведена получателям накопительных пенсий.

С августа новые льготы также будут предоставлены пенсионерам старше 75 лет. Ранее удвоение фиксированной части пенсии полагалось только лицам, достигшим 80 лет.

Также с 1 августа пройдет автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Таких баллов на увеличение пенсии можно использовать не больше трех. Один балл сегодня равен 93 рублям, то есть прибавка составит около трехсот рублей.

Кто еще получит выплаты

Самозанятые, в том числе пенсионеры, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ (12130 рублей).

На каждого ребенка от рождения до 16 лет продолжают выплачивать пособие в десять тысяч рублей. Те, кто не получал первую десятитысячную выплату, могут до конца сентября подать заявление через портал госуслуг, либо через отделения ПФР или МФЦ.

Предусмотрены также другие льготы и выплаты, в частности, единовременная помощь в 28,5 тысяч рублей для беременных жен военнослужащих по призыву. О пенсиях и пособиях для военных пенсионеров читайте в материале Федерального агентства новостей.

Предложения на будущее

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму предложение, которое может порадовать всех получателей пенсий по старости. Депутаты предложили законодательно предусмотреть выплату дополнительных пяти тысяч рублей ежемесячно всем лицам, достигшим 75 лет. Однако пока в бюджете достаточных средств для такой льготы не предусмотрено.

Кроме того, рассматривается предложение выплатить по десять тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Это предложение, возможно, будет рассмотрено в ближайшее время.

Напомним, в обновленной Конституции России поддержка семьи и детства, а также индексация пенсий прописаны законодательно. В ближайшее время соответствующие законы будут приняты Госдумой.