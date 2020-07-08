Профессиональная сваха назвала соглашающихся на многоженство женщин «терпилами»

Санкт-Петербург, 8 июля. Легализация многоженства может негативно сказаться на психологическом состоянии женщин России. Об этом заявила профессиональная сваха, эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола.
В среду она приняла участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», где обсуждалась тема разводов в стране. Помимо причин роста расторжения браков среди россиян ведущие и эксперты обсудили возможность легализации многоженства в РФ. Мнения в этом вопросе разошлись.
«Я против многоженства», — сказала Закоцола.
Свою позицию она объяснила тем, что каждая женщина по своей натуре хочет быть единственной, и если в супружеских отношениях возникает любовница, то законная партнерша сталкивается с психологическими трудностями. Наличие соперницы подрывает ее уверенность в себе.
В отношении 1% женщин, которые не против делить своего супруга с другими, эксперт высказалась довольно резко.
«У нее появляется статус «терпила», по-другому не назовешь», — заявила сваха, говоря о гражданках, соглашающихся на многоженство.
Говоря о препятствиях на пути к созданию полноценной семьи у новых поколений она отметила отсутствие ценностной ориентации в воспитании, которое особенно заметно у жителей мегаполисов.
«Мегаполис дает такое понимание, что ты самодостаточный, самостоятельный, сам всего добиваешься. Времени на личную жизнь не остается. У нас нет ценности семьи. Должна быть ценность, что ты выходишь замуж или женишься, и это на долгие годы. Это все идет из детства, из семьи», — отметила она.
Вместе с тем сваха выразила уверенность, что современное российское общество сможет решить проблему разводов. Для этого супругам необходимо научиться прислушиваться друг к другу. Кроме того, в стадии кризиса в отношениях паре может помочь поддержка психолога, а также увеличенное время на обдумывание решения о разводе. Сегодня для этого супругам дается 31 календарный день. По мнению Закоцолы, этот период следует увеличить до полугода.
«Люди раньше не разводились, потому что не было возможности жить отдельно, квартирный вопрос имел большое значение. Это тоже не хорошо, потому что мы не имели возможности жить, как хотели. Сейчас такая возможность есть. Проблема лишь в том, что, когда начинается семья, мы не можем справиться с проблемами — сесть, поговорить, сразу подаем на развод. Поэтому, я считаю, надо увеличить время [на обдумывание] развода до полугода. Может быть, супруги оценят друг друга, всегда ведь в отношениях виноваты оба. Когда я веду пары, я все вижу, у меня есть возможность все оценить. Полгода — отличная вообще история», — заключила эксперт.