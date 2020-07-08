Профессиональная сваха назвала соглашающихся на многоженство женщин «терпилами»

Санкт-Петербург, 8 июля. Легализация многоженства может негативно сказаться на психологическом состоянии женщин России. Об этом заявила профессиональная сваха, эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола.

В среду она приняла участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», где обсуждалась тема разводов в стране. Помимо причин роста расторжения браков среди россиян ведущие и эксперты обсудили возможность легализации многоженства в РФ. Мнения в этом вопросе разошлись.

«Я против многоженства», — сказала Закоцола.

Свою позицию она объяснила тем, что каждая женщина по своей натуре хочет быть единственной, и если в супружеских отношениях возникает любовница, то законная партнерша сталкивается с психологическими трудностями. Наличие соперницы подрывает ее уверенность в себе.

В отношении 1% женщин, которые не против делить своего супруга с другими, эксперт высказалась довольно резко.

«У нее появляется статус «терпила», по-другому не назовешь», — заявила сваха, говоря о гражданках, соглашающихся на многоженство.

Говоря о препятствиях на пути к созданию полноценной семьи у новых поколений она отметила отсутствие ценностной ориентации в воспитании, которое особенно заметно у жителей мегаполисов.

«Мегаполис дает такое понимание, что ты самодостаточный, самостоятельный, сам всего добиваешься. Времени на личную жизнь не остается. У нас нет ценности семьи. Должна быть ценность, что ты выходишь замуж или женишься, и это на долгие годы. Это все идет из детства, из семьи», — отметила она.

Вместе с тем сваха выразила уверенность, что современное российское общество сможет решить проблему разводов. Для этого супругам необходимо научиться прислушиваться друг к другу. Кроме того, в стадии кризиса в отношениях паре может помочь поддержка психолога, а также увеличенное время на обдумывание решения о разводе. Сегодня для этого супругам дается 31 календарный день. По мнению Закоцолы, этот период следует увеличить до полугода.