Порошенко забросали фальшивыми деньгами у здания суда в Киеве

Киев, 8 июля. Неизвестный мужчина швырнул в бывшего президента Украины Петра Порошенко на митинге в Киеве пачку фальшивых купюр, его силой увели с акции.

В среду Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. Сторонники бывшего украинского лидера провели митинг в его поддержку.

В перерыве судебного заседания глава «Европейской солидарности» вышел к своим сторонникам и обратился к ним, назвав их «порохобратами» и «порохосестрами». Он поблагодарил их за поддержку, в конце выступления Порошенко мужчина, стоявший недалеко от политика, бросил в него стопку бумажек с изображением разных купюр.

«Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим - кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым», — сказал Порошенко.

Невідомий провокатор

кинув в Порошенка пачку

фальшивих купюр, при тому

сам Порошенко не розгубився і не став ховатись

за охоронців а вказав на

провокатора. pic.twitter.com/bt5tPTJkVi — Славко Славковіч (@5nagwo8jr9zCvi8) July 8, 2020

После этого участники митинги силой вывели мужчину с собрания и увели в неизвестном направлении. Полиция в ситуацию не вмешивалась.

Позднее стало известно, что суд оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения. Экс-глава государства посчитал это победой, указал «Взгляд».