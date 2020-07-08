Миро напомнила защитнице Ефремова, что пьяный актер убил человека 

Москва, 8 июля. Блогер Лена Миро подвергла критике попытку актрисы и ресторатора Татьяны Беркович оправдать поведение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.

«У меня нет никаких оправданий Михаилу Ефремову, скажу честно. Понимаете, я не вижу разницы между убийцей, который взял топор и сознательно лишил человека жизни, и пьяным водителем, который сел за руль, и убил другого водителя или пешехода», — подчеркивает Миро в своем блоге в ЖЖ.

При этом она отметила, что ранее Беркович в одном из интервью «попыталась объяснить и оправдать Мишу». Миро напомнила, что актриса долго рассуждала о русском пьянстве как национальной традиции, отметив даже, что пьют россияне меньше японцев, которые «вообще закладывают так, что мама, не горюй».

«Конечно, мне очень хочется спросить, какой конкретно праздник был в день трагедии, но не буду — мало ли этих праздников, когда под картошечку и селедочку можно и водочки? Была бы водочка, праздник сыщется», — ответила на это Миро.

Еще больше ее возмутили слова Беркович о причинах, по которым Ефремов стал злоупотреблять алкоголем. Актриса сообщила, что год назад у Ефремова умерла мама, что было для актера «невероятной трагедией». А еще полгода спустя скончалась «вторая мама» Галина Волчек. Не менее трагическим ударом, по ее словам, стала пандемия, из-за которой Ефремов остался без работы и зрителей.

Блогер на это отметила, что «взрослый мужик сопли развесил» и для употребления алкоголя появился веский повод.

«Но я не понимаю другого — пусть японцы бухают сильнее нашего. Пусть мама умерла и пандемия кругом. Пьяным за руль садиться зачем? Вот до момента «сел пьяным за руль», я все понимаю и могу пожалеть человека. <…> Однако после того, как Миша садится пьяным за руль, он в моем представлении из соплежуя, слабака и ничтожества превращается в убийцу», — подчеркнула Миро.

Оправдать пьянство, по словам Миро, хоть с отвращением, но можно, однако, подчеркивает она, оправдать пьяное вождение «нельзя ни при каких обстоятельствах».

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщали «Известия». Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова, передавал RT. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.