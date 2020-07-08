Рудиншейтн рассказал, как пьяный Ефремов унизил Литвинову на сцене в Киеве

Москва, 8 июля. Актер Михаил Ефремов однажды в Киеве пьяным выполз на сцену во время презентации фильма «Девушка, самолет, небо» и унизил свою коллегу Ренату Литвинову. Об инциденте с артистом рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

По его словам, пагубная привычка досталась Ефремову генетически, от отца.

«Его отец Олег Николаевич Ефремов порой уходил в такие глубокие запои… Вот и Мише это передалось», — сказал продюсер в интервью KP.Ru.

При этом Рудинштейн отметил, что Ефремов-младший «всегда умудрялся остановиться перед съемками или спектаклями», так как «творчество отвлекало его от пьянства». Однако победить желание выпить звезде российского кино удавалось не всегда.

«Помню, как мы с Ефремовым и Ренатой Литвиновой приехали в Киев на презентацию фильма «Девушка, самолет, небо». Там был трехтысячный зал. Мы вышли к публике в начале фильма, а потом еще у нас была запланирована встреча со зрителями в конце премьеры. Я понимал, что за Ефремовым надо приглядывать, но в какой-то момент потерял его из вида. А он за это время уже где-то набрался и после фильма на четвереньках выполз на сцену, оскорбил Литвинову и уполз обратно за кулисы», — рассказал он о фиаско актера.

О том, что Ефремов испытывает проблемы с алкоголем, было известно давно. Из-за пагубного пристрастия актер неоднократно попадал в неприятные ситуации. В марте он задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом. Желающие увидеть постановку с участием столичной звезды рассказали, что сначала долго не могли дождаться начала представления, а затем услышали в свой адрес много нелестных слов, когда попросили артиста говорить со сцены погромче. После неадекватной реакции зрители решили, что тот попросту был пьян.

Запои артиста наблюдали его коллеги, друзья и родные, однако не предпринимали попыток спасения. Как ранее заявила пятая жена актера Софья Кругликова, причиной зависимости Ефремова «служит его добрая и израненная душа». Именно поэтому женщина не спешила кодировать супруга.