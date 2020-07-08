Донбасс сегодня: ЛНР под огнем артиллерии, «Азов» несет потери, помощь США разворовывается

Донбасс, 8 июля. В машине украинского волонтера найдены пропавшие американские приборы ночного видения. Во время проведения учебных занятий погиб офицер полка «Азов». Националистов «Айдара» (запрещен в РФ) разоружат по требованию мирных жителей. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки отмечены на территории ЛНР и ДНР семью обстрелами со стороны украинской армии. В ЛНР обстрелу из артиллерийских орудий подвергся поселок Донецкий, в котором повреждена хозпостройка жилого дома, обесточена центральная линия электропередач. По ДНР стреляли из минометов и гранатометов. В зону обстрелов вошли окраины Донецка, а также села Каштановое и Спартак. Повреждений жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Украинский волонтер вывозил из зоны ООС американскую помощь

Военная служба правопорядка армии Украины в зоне Операции объединенных сил задержала гражданина Волынской области, у которого изъяты приборы ночного видения, которые были произведены в США. Информацию предоставило управление Народной милиции ЛНР. Подозреваемый в незаконном вывозе задержан по дороге в Харьков на одном из пунктов пропуска в Луганской области.

При проверке документов гражданин Маркин предъявил два удостоверения, по которым он значился как гражданский волонтер и сотрудник организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ). В машине обнаружены четыре прибора ночного видения, подлинность документов гражданина вызвала сомнения у полицейских.

Разведке оборонного ведомства ЛНР накануне стало известно, что проверка штаба оперативно-тактической группировки «Север» в 30-й механизированной бригаде ВСУ выявила недостачу военного имущества на складах, в число которой входило шесть единиц аналогичной спецтехники американского производства. До сих пор следствие не установило местонахождение приборов ночного видения.

Бойцы «Азова» получили ранения во время боевой подготовки

Очередные небоевые потери ВСУ зафиксированы в вооруженном формировании «Азов» во время служебной подготовки, сообщают в Народной милиции ДНР. При проведении учебного разминирования инструктор установил боевой заряд, однако его ручной перевод в боевое положение вместо дистанционного стал причиной взрыва.

В результате инструктор — подполковник Крашаниця — скончался в санчасти, а раненый солдат Поддубный попал в мариупольский военный госпиталь. Небоевые потери руководство бригады попыталось свалить на несуществующий минометный обстрел, произведенный якобы военными ДНР. Но в отчетных документах по факту происшествия даже не вспомнили об «обстреле из миномета». Более того, офицеры Центра информационно-психологических операций распространили материалы, в которых причиной гибели подполковника названа болезнь.

«Айдаровцы» грабят мирное население

В сообщениях, поступающих с территории Донецкой области, подконтрольной Украине, снова фигурируют националисты батальона «Айдар». Как рассказали в оборонном ведомстве ДНР, за прошедшую неделю в полицию села Новотроицкое местные жители успели написать 12 заявлений с жалобами на боевиков. В семи случаях граждане жалуются на нанесение телесных повреждений националистами, в трех жалобах отражены факты открытого грабежа алкоголя и продуктов из магазинов, одно заявление подано на попытку изнасилования, еще в двух случаях «айдаровцы» пытались завладеть чужими автомобилями.

Местные жители обратились на горячую линию Минобороны Украины с требованием вывести личный состав «Айдара» из Новотроицкого. В результате командиры 53-й бригады ВСУ, в чье подчинение входит батальон, решают вопрос о выводе националистов и хотят запретить носить им огнестрельное оружие.