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Публицист Понасенков прогнозирует распад института семьи и брака в ближайшие 20-30 лет

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Публицист Понасенков прогнозирует распад института семьи и брака в ближайшие 20-30 летСанкт-Петербург, 8 июля. Институт брака — временное явление для человеческой популяции, и по мере развития цивилизации он совершенно утратит свое значение. О этом заявил публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков.

По его прогнозам, это произойдет уже в ближайшие 20-30 лет.

«Есть вещи объективно психологические, исторические, есть развитие популяции, общества. Мы не сможем остановить ни хорошие, ни плохие тенденции развития нашей популяции. Брак — это временное явление в жизни человека и в истории», — констатировал публицист в эфире Медиацентра «Патриот», комментируя тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи?».

По словам телеведущего, который специализируется на историческом ревизионизме, брак представляет собой явление сравнительно недавнее и вынужденное.

«Оно вынужденное, поскольку люди раньше жили мало и не имели социальных гарантий. Не было пенсий, и нужны были дети, жена или кто-то, кто будет кормить в старости. Когда продолжительность жизни возросла, благодаря медицине, приматы — люди так называемые — стали чаще менять свои предпочтения», — пояснил он, подразумевая, что именно поэтому население стало отказываться от семейных союзов или перестало бояться разрушить их.

Публицист Понасенков прогнозирует распад института семьи и брака в ближайшие 20-30 летПроцесс разрушения института брака не остановят никакие законы или традиция, уверен публицист.

«Мы можем прописать это в бумажках, Конституции, где угодно, но мы ничего не сделаем с биологией. И если мы вернемся во времена XIX века, то мы вернемся в ад, потому что вся русская литература — это сплошное несчастье в браке, в литературе, творчестве и жизни. Ну, я не буду рассказывать, как жена мучила Толстого, как Достоевский мучил свою жену», — напомнил телеведущий.

Вместе с тем Понасенков уточнил, что человеческая популяция как таковая с разрушением института брака не исчезнет, просто отношения между людьми сведутся к «контрактным взаимосвязям».

«90% браков распадутся в ближайшие 20–30 лет. Брак де-факто ушел в далекую историю. Дальше будут сексуальные отношения между приматами, будут контрактные отношения», — резюмировал режиссер. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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