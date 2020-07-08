Публицист Понасенков прогнозирует распад института семьи и брака в ближайшие 20-30 лет

Санкт-Петербург, 8 июля. Институт брака — временное явление для человеческой популяции, и по мере развития цивилизации он совершенно утратит свое значение. О этом заявил публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков.

По его прогнозам, это произойдет уже в ближайшие 20-30 лет.

«Есть вещи объективно психологические, исторические, есть развитие популяции, общества. Мы не сможем остановить ни хорошие, ни плохие тенденции развития нашей популяции. Брак — это временное явление в жизни человека и в истории», — констатировал публицист в эфире Медиацентра «Патриот», комментируя тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи?».

По словам телеведущего, который специализируется на историческом ревизионизме, брак представляет собой явление сравнительно недавнее и вынужденное.

«Оно вынужденное, поскольку люди раньше жили мало и не имели социальных гарантий. Не было пенсий, и нужны были дети, жена или кто-то, кто будет кормить в старости. Когда продолжительность жизни возросла, благодаря медицине, приматы — люди так называемые — стали чаще менять свои предпочтения», — пояснил он, подразумевая, что именно поэтому население стало отказываться от семейных союзов или перестало бояться разрушить их.

Процесс разрушения института брака не остановят никакие законы или традиция, уверен публицист.

«Мы можем прописать это в бумажках, Конституции, где угодно, но мы ничего не сделаем с биологией. И если мы вернемся во времена XIX века, то мы вернемся в ад, потому что вся русская литература — это сплошное несчастье в браке, в литературе, творчестве и жизни. Ну, я не буду рассказывать, как жена мучила Толстого, как Достоевский мучил свою жену», — напомнил телеведущий.

Вместе с тем Понасенков уточнил, что человеческая популяция как таковая с разрушением института брака не исчезнет, просто отношения между людьми сведутся к «контрактным взаимосвязям».