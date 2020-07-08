Диета при отравлении: помогаем своему организму

Летом отравление — не такая уж и редкая вещь. Плохо вымытые фрукты, случайное проглатывание воды во время купания или испорченные на жаре продукты могут спровоцировать не только тошноту, но и длительное несварение, которые могут застать в самый неподходящий момент. Однако свое состояние можно быстро улучшить, соблюдая правильную диету.

Диета после отравления: зачем она нужна

После того, как в организм попадают болезнетворные бактерии, они нарушают работу его функций, вызывая множество воспалительных процессов. Из-за этого нагрузка на все органы повышается. Чтобы облегчить состояние, организму необходима передышка, которая поможет вывести шлаки и нормализовать общее состояние.

Также диета позволит восстановить необходимый уровень кислотности в желудке, заживит ранки, образовавшиеся на его стенках, урегулирует водный баланс и восполнит потерянные питательные вещества. Если придерживаться всех правил, то восстановление даже после сильного отравления пройдет гораздо быстрее.

Диета после отравления у взрослых и детей

Предлагаем рассмотреть подробно, что нужно сделать, чтобы быстрее выздороветь. У каждого симптомы очень похожи и отличаться они могут только степенью тяжести. В самом начале может появиться температура и озноб, после чего часто возникает рвота и диарея.

Именно в эти моменты организм теряет огромное количество воды и солей. Для улучшения самочувствия этот баланс можно восполнить, выпивая по два литра воды в день. Отвары шалфея или ромашки помогут снять воспаление слизистой желудка.

Голодать при отравлении можно не более двух дней. Далее для восстановления сил старайтесь придерживаться дробного питания, употребляя маленькие порции более трех раз в день. Увеличивать объемы съеденного нужно постепенно, при этом длительность такого питания зависит напрямую от тяжести отравления.

На время лечения лучше включить в свой рацион как можно больше жидкой пищи: нежирные супы с добавлением круп или протертые каши, приготовленные на воде. Вареное мясо или котлеты на пару из мяса курицы и индейки можно есть только на четвертый-пятый день после острого периода.

Также во время лечения можно есть вареные яйца или омлет. Белковая пища будет быстро усваиваться и давать организму много сил на восстановление. Что касается углеводов и жиров, то их количество лучше свести к минимуму.

На время лечения придется забыть о рыбе, бобовых, специях, соусах, молочных продуктах, сырых фруктах и овощах и алкоголе. Также лучше исключить хлеб, поскольку он может спровоцировать процесс брожения в кишечнике. Детям во время лечения запрещено есть сладости.

Предупрежден — значит вооружен: как избежать отравления

Чтобы неприятности не застали врасплох на работе или в отпуске, нужно соблюдать определенные правила, которые помогут избежать отравления. Старайтесь тщательно мыть овощи и фрукты перед едой. Соблюдайте личную гигиену и регулярно дезинфицируйте место готовки.

Мясные и рыбные блюда стоит хранить отдельно. Причем продукты лучше не хранить длительное время в холодильнике, поскольку в них могут завестись болезнетворные бактерии и токсичные вещества. При комнатной температуре еду нельзя хранить более двух часов, потому что в таких условиях вредные микроорганизмы начинают быстро размножаться.

Мясо при готовке необходимо тщательно прожаривать и проваривать. Во время правильной термической обработки все болезнетворные бактерии и паразиты погибают.

Так, придерживаясь всех рекомендаций, можно избежать отравления и быстро встать на ноги. Но если состояние больного в течение нескольких дней не улучшается, а температура только растет, то за помощью незамедлительно следует обратиться к врачу.