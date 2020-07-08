Онищенко объяснил поведение заболевшего COVID-19 президента Бразилии

Москва, 8 июля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал глупым поступок заразившегося COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару, который снял маску на пресс-конференции.

Депутат заявил, что общаться с журналистами Болсонару мог и через стекло. Не стоило рисковать здоровьем других людей.

«Глупый риск. Он не обременен высокой культурой поведения», — сказал парламентарий, его слова передает телеканал «360».

Его поведение объясняется желанием продемонстрировать, что все хорошо. Но осложнения при COVID-19 могут проявиться только на 8-12 день с начала болезни, добавил Онищенко.

А бразильский лидер входит в группу риска — у него избыточный вес и возможные проблемы с эндокринной системой. У пациентов с хроническими недугами болезнь протекает тяжело, напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что Болсонару отрицал пандемию коронавируса. Многие бразильские политики негативно отзывались об отношении президента к вирусу.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, где заразились более 1,6 млн человек.