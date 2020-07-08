В Сети жестко отреагировали на опубликованную латвийским депутатом карту «раздела» России

Москва, 8 июля. Депутат Сейма Александр Кирштейнс, известный своими скандальными антироссийскими выпадами, в мечтах о том, как будет выглядеть Россия после «распада», опубликовал новую карту страны.

Латыш вновь вернулся к своей излюбленной теме и поделился с читателями Twitter картой некоего немецкого географа, на которой Россия раздроблена в соответствии с близлежащими странами. Он поинтересовался у пользователей Сети, через какое время российская территория будет «разделена».

Kā jums liekas, pēc cik ilga laika šādi tiks sadalīta Krievija? https://t.co/WD16LiVRZP — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) July 5, 2020

В социальной сети взгляды латышского политика не разделили. Его соотечественники усомнились, что такое вообще может быть возможно, и признались, что не хотят видеть такое деление России.

«Не знаю, я за то, чтобы все оставалось как есть. Чтобы Россия оставалась такая, как есть сейчас. Если большой кусок оттяпает Китай, то это может закончиться катастрофой на всех уровнях», — пишет Ļarvmutīte Epilepsijas gaisma.

Россияне не остались в стороне и жестко ответили на «полный бред» депутата Сейма.

«Смотрите, как бы русские Латвию не забрали обратно между завтраком и обедом», — пишет VladAlbertovich.

«Александр, здравствуйте. Я русский. Подскажите, пожалуйста, а что такое Латвия? Это ли не тот кусок земли, который Россия купила у Швеции? Ах да. Потом оказалось, что там живут пигмеи, и Россия с какого-то перепугу создала там страну. Ну, как создала, так и рассоздаст», — добавил QuantumPassword.

«От мертвого осла уши ты получишь, а не Россию в таком виде», — подчеркнул tossik101.