Волочкова насмешила подписчиков странными движениями с обручем

Москва, 8 июля. Известная балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова показала странные танцы с обручем. Видео было опубликовано в профиле артистки в Tik Tok.

Волочкова штурмует социальные сети. Она решила последовать за активной молодежью и зарегистрировалась в Tik Tok.

Балерина показала, что утро у нее начинается с зарядки под музыку Элджея. Причем артистка выглядит забавно: в розовой футболке и экстремально коротких шортах.

Она совершает вращательные движения тазом и расставляет ноги, но обруч все равно падает. Видно, что с утра Волочковой такие простые упражнения даются с большим трудом.

«На даче у генерала, у генеральши Волочковой», — говорят за кадром, показывая, как за балериной повторяет движения еще одна женщина.

Женский голос громко смеется. Волочкова очень насмешила подписчиков своими движениями.

«По-моему, она обруч перепутала с чем-то другим», — предположил пользователь. «Заберите у нее обруч», — потребовал другой. «Опять синяя», — уверен третий подписчик.

Аккаунт Волочковой в Tik Tok пользуется популярностью, на нее подписаны более 53 тысяч человек. Обычно она делится короткими видео своей разминки и запускает челленджи, связанные с балетом.