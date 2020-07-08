В АТОР предостерегли россиян от попыток попасть в Европу через третьи страны

Москва, 8 июля. Некоторые россияне пытаются обходить запрет на международные путешествия на собственный страх и риск, однако им следует учитывать, что попасть в Европу у них пока все равно не получится. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она напомнила, что страны Евросоюза по-прежнему не готовы принимать граждан РФ в связи с ситуацией с коронавирусом. Поэтому даже не смотря на то, что сами россияне имеют неограниченные права на перемещения, их поездки просто не будут иметь смысла, так как не увенчаются успехом.

«Куда можно долететь? Например, Испания, Италия, Франция — основные страны Евросоюза — с российским паспортом и с туристической визой, даже если она стоит, они не примут», — предостерегла россиян представитель АТОР в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, они закрыты для государств «третьего круга», включая Россию. Пока они принимают лишь граждан своих соседей.

Ломидзе пояснила, что на следующем этапе государства ЕС будут расширять круг приема путешественников для более удаленных от себя стран внутри самого Союза, а лишь потом для всего остального мира.

«Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится. Турция сказала, что мы готовы принимать российских граждан, в Турцию получится, в Болгарию. Там нет карантина», — уточнила она.

Страны Евросоюза начали открывать границы с другими государствами 1 июля, однако в списке из 14 держав России не оказалось. Также в перечне не числились США. Как пояснили в Совете ЕС, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, вероятно, расширяться в зависимости от улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Международное авиа- и железнодорожное сообщение по всему миру прекратилось этой весной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом страны изолировали своих граждан, чтобы исключить распространение инфекции.