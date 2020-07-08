Ковитиди объяснила отказ Киева от совместного с Москвой меморандума о борьбе с терроризмом

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на решение Украины расторгнуть меморандум о совместной с Россией борьбе с терроризмом. Ранее стало известно, что правительство Украины приняло решение в одностороннем порядке прекратить действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад — в 2012 году. Инициатором этого решения стала Служба безопасности Украины (СБУ).

В Москве осудили решение Киева, отметив, что украинские власти делают стратегически важные для обеих стран задачи борьбы с терроризмом заложниками политических игр. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, решение Киева показывает, что Украина не просто укрывает террористов, но фактически сама превратилась в террористическое государство.

«Украина, нарушившая свои обязательства по Донбассу и фактически сорвавшая Минские договоренности, с 2014 года является государством, не просто укрывающим террористов и позволяющим действовать на своей территории террористическим организациям. Киев вступает с такими организациями в преступный сговор, превращая Украину в террористическое государство. Украинская власть в лице экс-президента Украины Петра Порошенко имеет прямое отношение к террористическому акту, совершенному в ноябре 2015 года запрещенными в РФ экстремистскими организациями «Меджлис1 крымско-татарского народа» и «Правый сектор»1. В результате совершенного ими теракта были взорваны опоры ЛЭП в Херсонской области, что привело к отключению электроэнергии, и жители Республики Крым в начале зимы остались без света и тепла. Результатом теракта также стала аварийная остановка двух атомных электростанций, что представляло реальную угрозу для всей Европы».

Ковитиди напомнила, что после госпереворота 2014 года на Украине существенно возросло количество убийств, организованных представителями ультраправых организаций и связанного с ними криминалитета.

«Убийства журналиста Павла Шеремета и писателя Олеси Бузины, кровавая разборка в Мукачево, покушения на радикалов Амину Окуеву (Никифорову) и Игоря Мосийчука, террористический акт 31 августа 2015 года, когда украинские националисты взорвали гранаты возле здания Верховной Рады, в результате чего погибло четверо полицейских… Это далеко не полный список преступлений, совершенных украинскими террористами», — говорит собеседница ФАН.

Поэтому сегодня никого уже не удивляет отказ Украины от подписанного в июле 2012 года в Ялте меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, отмечает сенатор от Крыма.

«В одностороннем порядке прекратив действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, Украина подтвердила свой выбор. Для Киева практика государственного терроризма стала частью государственной политики», — резюмировала Ольга Ковитиди.

1 Организация запрещена на территории РФ.