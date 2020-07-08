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Ковитиди объяснила отказ Киева от совместного с Москвой меморандума о борьбе с терроризмом

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Ковитиди объяснила отказ Киева от совместного с Москвой меморандума о борьбе с терроризмом

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на решение Украины расторгнуть меморандум о совместной с Россией борьбе с терроризмом. Ранее стало известно, что правительство Украины приняло решение в одностороннем порядке прекратить действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад — в 2012 году. Инициатором этого решения стала Служба безопасности Украины (СБУ).

В Москве осудили решение Киева, отметив, что украинские власти делают стратегически важные для обеих стран задачи борьбы с терроризмом заложниками политических игр. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, решение Киева показывает, что Украина не просто укрывает террористов, но фактически сама превратилась в террористическое государство.

«Украина, нарушившая свои обязательства по Донбассу и фактически сорвавшая Минские договоренности, с 2014 года является государством, не просто укрывающим террористов и позволяющим действовать на своей территории террористическим организациям. Киев вступает с такими организациями в преступный сговор, превращая Украину в террористическое государство.

Украинская власть в лице экс-президента Украины Петра Порошенко имеет прямое отношение к террористическому акту, совершенному в ноябре 2015 года запрещенными в РФ экстремистскими организациями «Меджлис1 крымско-татарского народа» и «Правый сектор»1.

В результате совершенного ими теракта были взорваны опоры ЛЭП в Херсонской области, что привело к отключению электроэнергии, и жители Республики Крым в начале зимы остались без света и тепла. Результатом теракта также стала аварийная остановка двух атомных электростанций, что представляло реальную угрозу для всей Европы».

Ковитиди объяснила отказ Киева от совместного с Москвой меморандума о борьбе с терроризмом

Ковитиди напомнила, что после госпереворота 2014 года на Украине существенно возросло количество убийств, организованных представителями ультраправых организаций и связанного с ними криминалитета.

«Убийства журналиста Павла Шеремета и писателя Олеси Бузины, кровавая разборка в Мукачево, покушения на радикалов Амину Окуеву (Никифорову) и Игоря Мосийчука, террористический акт 31 августа 2015 года, когда украинские националисты взорвали гранаты возле здания Верховной Рады, в результате чего погибло четверо полицейских… Это далеко не полный список преступлений, совершенных украинскими террористами», — говорит собеседница ФАН.

Поэтому сегодня никого уже не удивляет отказ Украины от подписанного в июле 2012 года в Ялте меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, отмечает сенатор от Крыма.

«В одностороннем порядке прекратив действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, Украина подтвердила свой выбор. Для Киева практика государственного терроризма стала частью государственной политики», — резюмировала Ольга Ковитиди.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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