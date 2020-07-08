Роман Вильфанд: Лето будет жарким, а урожай — хорошим

В московский регион пришли грозы. Ничего сверхъестественного не происходит. Количество осадков составило от 15 до 20 мм, а на севере Подмосковья — даже до 48 мм. Было усиление ветра до 20 метров в секунду. В Шереметьево, где расположен аэропорт — до 22 м/с.

У этого есть совершенно четкое синоптическое объяснение. Происходящее связно с ситуацией, когда в умеренных широтах в течение длительного времени наблюдается субтропический, очень жаркий воздух. Это создало условия для разных видов неустойчивости в газовой динамике, способствующих тому, что в газовой среде образуются завихренности.

Когда неустойчивость достигает больших значений, начинается быстрое перемещение воздушных масс от поверхности земли в верхние слои атмосферы. Этот процесс называют конвекцией или, когда все происходит очень быстро — взрывной конвекцией.

И, раз воздух у поверхности земли жаркий, то при перемещении вверх он охлаждается, и, в соответствии с законами физики, происходит конденсация водяных паров, облакообразование. Его интенсивность значительная: верхняя граница облаков достигает 10-12 км, возникают условия для явлений, наблюдавшихся, в частности, прошедшей ночью.

К счастью, опасных, зашкаливающих за пороговые значения, явлений не было. Но были: интенсивная грозовая деятельность, значительные осадки – ливневые, быстрые, град, усиление ветра со шквалами, порывами до 17-22 м/с. Такой комплекс явлений возникает именно в таких условиях, когда очень жаркий воздух.

Лето будет жарким

Мы прогнозируем, что и сегодня в московском регионе вечером будут такие явления. Через Подмосковье будет перемещаться холодный фронтальный раздел — воздушные массы, сформированные над Атлантикой. Их температурный фон является умеренно прохладным — 20-22 градуса. В то же время дневная температура в регионе вчера была 30-32, сегодня в Москве — 26-28, а на востоке области — до 33.

Конечно же, на стыке этих двух воздушных масс: очень жаркой, сформированной на юге и юго-востоке — в Турции и Казахстане, и умеренно прохладной, — обостряется холодный фронтальный раздел. Таким образом возникают условия не только для естественной взрывной конвекции, но и для вынужденной — по фронтальному разделу.

В связи с этим в регионе прогнозируются значительные осадки: от 15-25 мм в разных районах Москвы и Московской области, усиление ветра до 15-20 м/с, гроза.

На долгие сроки можно прогнозировать только фоновые, общие характеристики. У нас прогноз такой: температура в целом в июле и в августе ожидается выше нормы. Лето будет жарким, но не однородным. Это значит, что будут не только периоды очень высокой температуры, но и понижения температуры с осадками. Когда будут эти периоды, можно будет спрогнозировать не раньше, чем за несколько дней до их наступления.

Будем с хлебом!

Жаркая погода оказывает негативное влияние на урожай, когда она сопровождается отсутствием осадков. В умеренных широтах выпадает достаточно осадков. Например, в мае в Черноземье держались высокие температуры, но и влаги было много.

В июне во многих регионах температура была в среднем на 2-3 градуса выше нормы, однако и осадков выпало в 1,5-2 раза больше нормы. Аналогичная ситуация прогнозирует и в июле.

На юге европейской части России ситуация сложнее. Там этим летом установилась очень жаркая погода: начиная с мая температура достигала 25-30 градусов, в июне и, в особенности, в июле — до 43. Это касается и Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также востока Ставрополья.

Сейчас наблюдается небольшое понижение температуры: 35 градусов, но это все равно выше нормы. И осадков выпадает меньше, потому что там область высокого давления. Это может сказаться на урожае. Исключение составляет Ставрополье и отдельные районы Краснодарского края.

В целом по расчетам, которые проводят наши метеорологи, валовый сбор урожая в этом году должен быть вполне хороший — не меньше, чем средний за последнее пятилетие. А последняя пятилетка была очень урожайной! Так что прогноз такой – будем с хлебом.