Экс-солистка группы «Лицей» предложила способ сокращения числа разводов

Санкт-Петербург, 8 июля. Проблему роста числа разводов в России могло бы решить увеличение длительности процедуры расторжения брака по времени. Такое мнение выразила певица, экс-солистка группы «Лицей» Светлана Беляева.

В среду исполнительница, которая продолжила свою творческую деятельность как личный психолог, приняла участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном проблеме разводов в стране. Наряду с другими экспертами она поделилась своим взглядом на ситуацию и озвучила собственные предложения по ее разрешению.

На сегодняшний день ждать прекращения брака через органы ЗАГСа в России нужно не меньше, чем один календарный месяц. Срок в 31 день дается для того, чтобы обе стороны хорошо обдумали свое решение и удостоверились в его верности. По истечении этого времени муж и жена обязаны явиться и забрать документы, или же получить свидетельство о том, что брак расторгнут.

«Мне сложно комментарий давать относительно изменений в законодательство. Но больше всего во время развода страдают дети — это факт. Когда родителей якобы связывает ребенок — это тоже не здоровая ситуация. Но месяц на развод — это, конечно, маловато. За три месяца может произойти какое-то сближение людей. Но лучше увеличить срок развода до полугода, особенно для семей с детьми это очень важно», — сказала она.

По словам психолога, многие семейные пары стремятся сохранить семью исключительно в силу традиции, при этом не всегда понимая, как преодолеть возникающие бытовые трудности. Зачастую в этом им помогают время и осознание того, что совместное проживание, семейная жизнь — это труд.

«Я и Настя Макаревич (российская певица. — Прим. ФАН), мы в браке, единственном причем. Я вообще многодетная мама, у меня трое детей, еще я воспитала пасынка. Фактически у меня четверо детей. Вокруг меня в шоу-бизнесе много людей, которые поддерживают традиции. В любой семье есть какие–то периоды сложные. Другое дело, проходим мы их вместе или нет. Избежать кризиса в семье просто невозможно. Но есть проблема — воспитание. Мы воспринимаем семью как начало чего-то хорошего, но это не так. Надо готовить детей к тому, что семья — это труд, работа», — подчеркнула Беляева.

Вопрос о возможном распространении в России практики многоженства психолог прокомментировала с некоторым скепсисом.