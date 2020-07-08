Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

До событий 2014 года сухопутные войска ВСУ представляли собой военный организм, по своей численности и составу вооружения, пожалуй, превосходящий любую европейскую армию. Однако в ходе разразившегося вооруженного конфликта в ЛДНР выяснилось, что сухопутные войска ВСУ оказались не способны выполнять задачи по своему предназначению, а командование не проявило стратегического мышления, допустив разгром своих войск в «котлах», грамотно организованных «шахтерами и ополченцами».

Умывшись кровью своих солдат, Генштаб ВСУ, начиная с осени 2014 года, принял ряд мер, которые привели к формированию новых боевых соединений и позволили поднять общий тактический уровень командиров и боевую выучку подразделений. Во многом этому поспособствовали заокеанские партнеры, которые методично переводили ВСУ на так называемые «стандарты НАТО», внедряя в систему обучения, организационно-штатные структуры и уставные документы свой взгляд на ведение современного общевойскового боя, подспудно встраивая ВСУ в систему управления НАТО.

Так в структуре ВСУ были созданы четыре оперативных командования, по смыслу напоминающие военные округа, которые объединили боевые бригады и части обеспечения. Каждое командование отвечает за свое направление: «Запад», «Восток», «Север» и «Юг». Не удивительно, что основная группировка войск сосредоточена на «российском» направлении, так как, по уже многолетнему мнению Генштаба ВСУ, российская армия вот-вот ринется в прорыв, чтобы «пробить» сухопутный коридор в Крым через Мариуполь, Запорожье и Херсон. Значительная группировка войск присутствует в так называемой «зоне АТО» на линии соприкосновения с войсками первого и второго армейских корпусов ЛДНР. Часть боевых бригад входит в состав резервного корпуса и может быть передана в оперативное подчинение любого командования по мере возникновения такой необходимости.

Какие же организационно-штатные мероприятия были проведены Генштабом ВСУ по укреплению своих войск? В первую очередь следует отметить формирование батальонов территориальной обороны, которые появились практически во всех областях Украины с весны 2014 года. После боев в августе-сентябре началось их переформирование в мотопехотные батальоны. Всего было сформировано свыше 30 батальонов, которые успели покрыть себя «неувядаемой славой» на полях сражений с собственным народом в ЛДНР. Впоследствии часть батальонов была обращена на формирование механизированных и мотопехотных бригад.

Если говорить о боевых бригадах, то с 2014 года в составе ВСУ было сформировано полтора десятка механизированных, мотопехотных, горных и егерьских бригад, четыре танковые бригады, пять артиллерийских и реактивно-артиллерийских бригад.

В 2014 году на остатках разгромленной в «котле» 51-й механизированной бригады была сформирована 14-я механизированная бригада. Затем, к уже имеющимся в ВСУ 24-й, 28-й, 30-й, 72-й, 92-й и 93-й механизированным бригадам в различных областях Украины были сформированы новые 15-я, 33-я, 53-я, 54-я, 60-я, 61-я (с 2019 года стала пехотно-егерьской), 62-я, 63-я и 66-я бригады, каждая из которых получила в свой состав по три (некоторые — по четыре) механизированных батальона, танковый батальон и бригадную артиллерийскую группу, состоящую из нескольких дивизионов: гаубичных, противотанковых, реактивных, зенитно-ракетных. Также были сформированы 11-я, 56-я, 57-я, 58-я и 59-я мотопехотные бригады, у которых в сравнении с механизированными соединениями ослаблены танковые и артиллерийские подразделения: в частности, вместо танковых батальонов почти во всех бригадах имеются только танковые роты.

К существующей 128-й горно-пехотной бригаде, дислоцированной в городе Мукачево, в 2015 году в Ивано-Франковской области была сформирована 10-я горно-штурмовая бригада, предназначенная для действий в горной местности.

Пожалуй, следует отметить, что в настоящее время ВСУ располагает так называемыми «десантно-штурмовыми войсками», представленными 25-й воздушно-десантной, 45-й, 46-й, 79-й, 80-й и 95-й десантно-штурмовыми и 81-й аэромобильной бригадами, которые, по сути, из-за фактического отсутствия авиационных средств доставки скорее нужно считать «легко-пехотными» соединениями. Причем основная часть «десантно-штурмовых войск» сосредоточена на «российском» направлении, остальные бригады находятся во Львове, в Болграде и в Житомире.

Танковые войска ВСУ к имеющимся 1-й и 17-й танковым бригадам с 2015 по 2017 годы получили в свой состав 3-ю, 4-ю, 5-ю и 14-ю танковые бригады, каждая в составе трех танковых и одного механизированного батальонов и артиллерийской группы.

Наибольшее организационно-штатное усиление произошло в ракетно-артиллерийском компоненте сухопутных войск ВСУ. К 2014 году Украина имела одну ракетную бригаду (19-ю), три артиллерийские бригады (26-я, 40-я и 55-я) и три реактивно-артиллерийских полка (15-й, 27-й и 107-й). В ходе формирования появились 38-я, 44-я и 45-я артиллерийские бригады, получившие на вооружение самоходные и буксируемые 152-мм орудия «Мста» и «Гиацинт», а также 43-я артиллерийская бригада большой мощности, которую вооружили 203-мм орудиями «Пион». 27-й и 107-й реактивно-артиллерийские полки были развернуты в бригады с сохранением нумерации и основного вооружения — 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч». Кроме того, большинство артиллерийских бригад в свой состав получили по одному мотопехотному батальону (бывшему батальону территориальной обороны).

Следует отметить, что сухопутные войска ВСУ за последние годы получили на вооружение значительное количество современных средств ведения общевойскового боя: беспилотные разведывательные летательные аппараты, станции засечки позиций артиллерии, станции радиоэлектронной разведки. К настоящему времени Украина даже получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые, по мнению предыдущего президента Украины Петра Порошенко «станут дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии».

Однако при всем при этом следует трезво понимать, что наличие в войсках ПТРК Javelin при полном отсутствии в ВСУ средств и методов вооруженной борьбы оперативно-тактического и стратегического уровня, делает наличие этого ракетного комплекса фактором, малозаметным на общем фоне. Нужно признать, что организационно-штатная структура ВСУ, в значительной степени развернутая в последние годы, ориентирована на уровень «батальонно-тактической группы», самостоятельность и самодостаточность которой недостаточна на современном поле боя в силу отсутствия целых направлений боевого и специального обеспечения.

Например, наличие в сухопутных войсках ВСУ всего одной ракетной бригады, имеющей дюжину пусковых установок тактического ракетного комплекса «Точка-У», заведомо лишает командование украинской армии возможности нанесения ударов по значимым объектам в тылу потенциального противника. Отсутствие серьезных средств радиоэлектронной борьбы (исключая тактический уровень), не позволяет успешно противодействовать каналам управления, подавлять оперативную связь потенциального противника. А наличие всего четырех зенитно-ракетных полков противовоздушной обороны, вооруженных ЗРК старых образцов, априори обрекает сухопутные войска ВСУ на печальные последствия применения по ним современных авиационных средств поражения. Война с «шахтерами и ополченцами», конечно, позволила авиации ВСУ прочувствовать силу войсковой ПВО, но вот сами войска силу ударов авиации по объективным причинам познать не смогли. И как видно, соответствующих выводов не сделали.