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Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

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Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

До событий 2014 года сухопутные войска ВСУ представляли собой военный организм, по своей численности и составу вооружения, пожалуй, превосходящий любую европейскую армию. Однако в ходе разразившегося вооруженного конфликта в ЛДНР выяснилось, что сухопутные войска ВСУ оказались не способны выполнять задачи по своему предназначению, а командование не проявило стратегического мышления, допустив разгром своих войск в «котлах», грамотно организованных «шахтерами и ополченцами».

Умывшись кровью своих солдат, Генштаб ВСУ, начиная с осени 2014 года, принял ряд мер, которые привели к формированию новых боевых соединений и позволили поднять общий тактический уровень командиров и боевую выучку подразделений. Во многом этому поспособствовали заокеанские партнеры, которые методично переводили ВСУ на так называемые «стандарты НАТО», внедряя в систему обучения, организационно-штатные структуры и уставные документы свой взгляд на ведение современного общевойскового боя, подспудно встраивая ВСУ в систему управления НАТО.

Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

Так в структуре ВСУ были созданы четыре оперативных командования, по смыслу напоминающие военные округа, которые объединили боевые бригады и части обеспечения. Каждое командование отвечает за свое направление: «Запад», «Восток», «Север» и «Юг». Не удивительно, что основная группировка войск сосредоточена на «российском» направлении, так как, по уже многолетнему мнению Генштаба ВСУ, российская армия вот-вот ринется в прорыв, чтобы «пробить» сухопутный коридор в Крым через Мариуполь, Запорожье и Херсон. Значительная группировка войск присутствует в так называемой «зоне АТО» на линии соприкосновения с войсками первого и второго армейских корпусов ЛДНР. Часть боевых бригад входит в состав резервного корпуса и может быть передана в оперативное подчинение любого командования по мере возникновения такой необходимости.

Какие же организационно-штатные мероприятия были проведены Генштабом ВСУ по укреплению своих войск? В первую очередь следует отметить формирование батальонов территориальной обороны, которые появились практически во всех областях Украины с весны 2014 года. После боев в августе-сентябре началось их переформирование в мотопехотные батальоны. Всего было сформировано свыше 30 батальонов, которые успели покрыть себя «неувядаемой славой» на полях сражений с собственным народом в ЛДНР. Впоследствии часть батальонов была обращена на формирование механизированных и мотопехотных бригад.

Если говорить о боевых бригадах, то с 2014 года в составе ВСУ было сформировано полтора десятка механизированных, мотопехотных, горных и егерьских бригад, четыре танковые бригады, пять артиллерийских и реактивно-артиллерийских бригад.

Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

В 2014 году на остатках разгромленной в «котле» 51-й механизированной бригады была сформирована 14-я механизированная бригада. Затем, к уже имеющимся в ВСУ 24-й, 28-й, 30-й, 72-й, 92-й и 93-й механизированным бригадам в различных областях Украины были сформированы новые 15-я, 33-я, 53-я, 54-я, 60-я, 61-я (с 2019 года стала пехотно-егерьской), 62-я, 63-я и 66-я бригады, каждая из которых получила в свой состав по три (некоторые — по четыре) механизированных батальона, танковый батальон и бригадную артиллерийскую группу, состоящую из нескольких дивизионов: гаубичных, противотанковых, реактивных, зенитно-ракетных. Также были сформированы 11-я, 56-я, 57-я, 58-я и 59-я мотопехотные бригады, у которых в сравнении с механизированными соединениями ослаблены танковые и артиллерийские подразделения: в частности, вместо танковых батальонов почти во всех бригадах имеются только танковые роты.

К существующей 128-й горно-пехотной бригаде, дислоцированной в городе Мукачево, в 2015 году в Ивано-Франковской области была сформирована 10-я горно-штурмовая бригада, предназначенная для действий в горной местности.

Пожалуй, следует отметить, что в настоящее время ВСУ располагает так называемыми «десантно-штурмовыми войсками», представленными 25-й воздушно-десантной, 45-й, 46-й, 79-й, 80-й и 95-й десантно-штурмовыми и 81-й аэромобильной бригадами, которые, по сути, из-за фактического отсутствия авиационных средств доставки скорее нужно считать «легко-пехотными» соединениями. Причем основная часть «десантно-штурмовых войск» сосредоточена на «российском» направлении, остальные бригады находятся во Львове, в Болграде и в Житомире.

Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

Танковые войска ВСУ к имеющимся 1-й и 17-й танковым бригадам с 2015 по 2017 годы получили в свой состав 3-ю, 4-ю, 5-ю и 14-ю танковые бригады, каждая в составе трех танковых и одного механизированного батальонов и артиллерийской группы.

Наибольшее организационно-штатное усиление произошло в ракетно-артиллерийском компоненте сухопутных войск ВСУ. К 2014 году Украина имела одну ракетную бригаду (19-ю), три артиллерийские бригады (26-я, 40-я и 55-я) и три реактивно-артиллерийских полка (15-й, 27-й и 107-й). В ходе формирования появились 38-я, 44-я и 45-я артиллерийские бригады, получившие на вооружение самоходные и буксируемые 152-мм орудия «Мста» и «Гиацинт», а также 43-я артиллерийская бригада большой мощности, которую вооружили 203-мм орудиями «Пион». 27-й и 107-й реактивно-артиллерийские полки были развернуты в бригады с сохранением нумерации и основного вооружения — 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч». Кроме того, большинство артиллерийских бригад в свой состав получили по одному мотопехотному батальону (бывшему батальону территориальной обороны).

Следует отметить, что сухопутные войска ВСУ за последние годы получили на вооружение значительное количество современных средств ведения общевойскового боя: беспилотные разведывательные летательные аппараты, станции засечки позиций артиллерии, станции радиоэлектронной разведки. К настоящему времени Украина даже получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые, по мнению предыдущего президента Украины Петра Порошенко «станут дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии».

Сила и слабость сухопутных войск вооруженных сил Украины. Колонка Алексея Суконкина

Однако при всем при этом следует трезво понимать, что наличие в войсках ПТРК Javelin при полном отсутствии в ВСУ средств и методов вооруженной борьбы оперативно-тактического и стратегического уровня, делает наличие этого ракетного комплекса фактором, малозаметным на общем фоне. Нужно признать, что организационно-штатная структура ВСУ, в значительной степени развернутая в последние годы, ориентирована на уровень «батальонно-тактической группы», самостоятельность и самодостаточность которой недостаточна на современном поле боя в силу отсутствия целых направлений боевого и специального обеспечения.

Например, наличие в сухопутных войсках ВСУ всего одной ракетной бригады, имеющей дюжину пусковых установок тактического ракетного комплекса «Точка-У», заведомо лишает командование украинской армии возможности нанесения ударов по значимым объектам в тылу потенциального противника. Отсутствие серьезных средств радиоэлектронной борьбы (исключая тактический уровень), не позволяет успешно противодействовать каналам управления, подавлять оперативную связь потенциального противника. А наличие всего четырех зенитно-ракетных полков противовоздушной обороны, вооруженных ЗРК старых образцов, априори обрекает сухопутные войска ВСУ на печальные последствия применения по ним современных авиационных средств поражения. Война с «шахтерами и ополченцами», конечно, позволила авиации ВСУ прочувствовать силу войсковой ПВО, но вот сами войска силу ударов авиации по объективным причинам познать не смогли. И как видно, соответствующих выводов не сделали.

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