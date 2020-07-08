Зеленский сознался в нарушении антикоррупционного законодательства Украины

Киев, 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции о том, что нарушил законодательство, когда не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.
В прошлом году семье украинского лидера поступили средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн, которые были потрачены на приобретение ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн. Стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Зеленский был обязан предоставить в реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, но не сделал этого, в чем решил честно сознаться.
«Владимир Зеленский подчеркивает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы.
На эту новость отреагировал бывший вице-премьер Украины, экс-министр социальной политики Павел Розенко. В своем Facebook он потребовал отставки Зеленского.
Совсем недавно главу Украины уличили в уклонении от уплаты налогов. На принадлежащем экс-президенту страны Петру Порошенко «5 канале» вышло журналистское расследование, в котором финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных в государстве компаний, рнее принадлежавших семье Зеленского, не выплачивали налоги в полном объеме после начала гражданской войны в 2014 году, передает радио Sputnik.