Зеленский сознался в нарушении антикоррупционного законодательства Украины

Киев, 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции о том, что нарушил законодательство, когда не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

В прошлом году семье украинского лидера поступили средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн, которые были потрачены на приобретение ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн. Стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Зеленский был обязан предоставить в реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, но не сделал этого, в чем решил честно сознаться.