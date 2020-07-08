Джигурда рассказал, как грозил оккультизмом полиции в Дивеево

Артист и шоумен Никита Джигурда прокомментировал Федеральному агентству новостей свое задержание в Дивеево. Ранее стало известно, что Джигурда решил последовать примеру балерины Анастасии Волочковой и нелегально проник в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области, чтобы посетить знаменитый Дивеевский монастырь.

Отметим, Джигурда, судя по его заявлениям, относится к так называемым ковид-диссидентам, людям, не верящим в существование опасного для человека коронавируса COVID-19, вызвавшего пандемию.

В беседе с корреспондентом ФАН Джигурда эмоционально пересказал злоключения Волочковой, с которой артист очень дружен. Следуя ее примеру, он и отправился в Дивеево в сопровождении телохранителей и журналиста одного из изданий.

«Нас провидение вело, подсказывало, как ехать, — поведал Джигурда. — Я прочитал молитву «Отче наш» в главном храме, но посетить другие храмы не смог. Мою молитву прервали».

Выйдя из храма, артист увидел полицейских и, по его словам, сам пошел им навстречу. Джигурда отметил, что полицейские были в масках и перчатках, а сам он без маски, поскольку такое право якобы ему дает свобода вероисповедания.

«Бог внутри меня», — так артист объяснил свой отказ надеть маску.

По словам Джигурды, именно бог запрещает ему носить маску и перчатки, поскольку это может быть истолковано как знак неверия в божественное провидение. Джигурда эмоционально живописал свой спор с местными полицейскими, в которых, по мнению артиста, вселился бес, поскольку они выполняли якобы незаконные распоряжения руководства Нижегородской области.

«Я им прочитал лекцию о «левом» коронавирусе», — рассказал артист.

«Левизна» вируса, с точки зрения Джигурды, якобы подтверждается тем, что о пандемии сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), к которой у артиста доверия нет (напомним, к ВОЗ критически относится и президент США Дональд Трамп).

«Со мной очень уважительно обращались», — оценил Джигуржа вежливость нижегородских полицейских.

По словам артиста, когда он заявил, что поедет в прокуратуру, чтобы подать жалобу на действия местных властей, ему сообщили, что он может быть отправлен на карантин на 14 дней.

«На это я сказал полицейским, что я — оккультист и могу применить все действия оккультного порядка, которые их нейтрализуют, но делать этого не буду, поскольку вы (полицейские) со мной очень уважительно себя ведете», — рассказал артист.

После этого, по словам Джигурды, он согласился выполнить «преступный указ губернатора», отказался от «кайфа искупаться в целебном источнике» и отбыл в Москву, провожаемый местными жителями.

«А блаженная Мария, почитаемая там женщина, сказала мне, что я избранный, что я один на всю Россию, и что моя миссия — освободить монастыри», — завершил свой рассказ артист.

Ранее за нарушение режима самоизоляции и незаконное проникновение в Дивеево на балерину Анастасию Волочкову был составлен протокол об административном правонарушении. Дело было передано на рассмотрение в Москву, по месту регистрации Волочковой. Отметим, в ходе разбирательства в Дивеево балерина грубо оскорбляла сотрудников полиции.

Из рассказа Никиты Джигурды можно сделать вывод, что протокол на него также был составлен, но дело разрешили передать в Москву, что позволило артисту благополучно покинуть Дивеево, а не застрять там на две недели.