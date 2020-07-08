Мусульмане Татарстана предложили узаконить в России многоженство

Санкт-Петербург, 8 июля. Вопрос многоженства ранее периодически поднимался в спекулятивных целях, заявил секретарь совета улемов Духовного управления мусульман республики Татарстан Рустам Нургалеев, комментируя в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» практику многоженства, которая встречается, в частности, в республике Татарстан.

«На самом деле этот вопрос серьезный. Мы сегодня имеем такое количество незащищенных женщин, детей, которые растут без отцов. Они лишены возможности иметь законную фамилию, алименты. Мы должны очень сильно обеспокоиться о будущем нашей страны с точки зрения социальной обеспеченности», — заявил Нургалеев в эфире конференции на тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи?».

По мнению религиозного деятеля, институт многоженства в традиционных мусульманских обществах решал многие из вышеперечисленных проблем. В современном обществе его развитие найдет понимание у части российского общества, считает он. Поэтому в отдельных российских регионах следует разрешить мужчинам легально жить с несколькими женщинами.

«Я как мусульманин считаю, что ничего запретного нет, если мужчина хочет иметь несколько жен. Каждая женщина скажет — это моя семья, имея ввиду отца своих детей. С точки зрения позиции женщин и ее детей это одна семья, с точки зрения мужчины — это одна большая семья», — пояснил свою позицию религиозный деятель.

По его словам, и отношение женщин к полигамии, во всяком случае в Татарстане, тоже меняется.

«Я имею свой личный опыт, мнение женщин меняется. В последние годы женщины готовы прийти к такому согласию, пусть бы муж будет нормальный. Я думаю, что с годами ситуация еще больше изменится в пользу многоженства», — считает Нургалеев.

По мнению секретаря совета улемов ДУМ РТ, открытость союза мужчины с несколькими женщинами, официальная регистрация состояния с ними в законном браке решают и многие сопутствующие проблемы, в частности, репутационные.