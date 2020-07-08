Юрист объяснил пользу изменений в водительское удостоверение и ПТС россиян

Москва, 8 июля. Изменения, которые в МВД предлагают внести в водительские удостоверения и паспорта транспортных средств (ПТС) россиян, облегчат вождение за рубежом. Об этом рассказал адвокат, автоюрист Сергей Радько.

По его словам, нововведения могут принять достаточно быстро, и российские документы будут соответствовать нормам международного права.

«Наше национальное водительское удостоверение будет более точно соответствовать Приложению номер 6 к Венской конвенции, которое говорит, что стороны, которые эту конвенцию ратифицировали, принимают на своей территории национальные водительские удостоверения, имеющие надпись на французском или английском языке», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Радько отметил, что раньше надписи на французском в отечественных документах уже были, но по каким-то причинам от них отказались.

«Это сделает легче управление автомобилем за рубежом. Что касается данных о мощности автомобиля, то она и так указывается в документах, поэтому не совсем понятно, что здесь нового», — резюмировал юрист.

Ранее в МВД России предложили несколько изменить основные документы отечественных автолюбителей. Как уточняет Deita.ru, коррективы могут коснуться водительских прав и ПТС. В частности, предусматривается дополнение бланка удостоверения надписью DRIVING LICENCE, уточнение перечня данных, вносимых в ПТС, и форму свидетельства о его регистрации.

Решение ведомства понятно не всем. Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН указал на слишком частые изменения во внешнем виде водительских удостоверений. По его мнению, появление нового варианта прав будет оправдано, если повысится их статус.

Он также обратил внимание, что замена удостоверений доставит большие хлопоты водителям и потребует дополнительных расходов.