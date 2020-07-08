«Р-Фарм» зарегистрировала первый препарат для лечения коронавируса

Москва, 8 июля. Группа компаний «Р-Фарм» зарегистрировала препарат «Коронавир» для лечения коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Это один из первых препаратов, который борется не только с осложнениями, вызванными SARS-CoV-2, но и с самим вирусом. «Коронавир» блокирует реплиацию вируса, что доказано в ходе клинических исследований. Препарат будут производить на предприятии в Ярославле.

Как отмечается в релизе, у 55% пациентов улучшение наблюдалось уже на 7-й день использования препарата. Переносимость лекарства была хорошей, среди побочных эффектов отмечена реакция со стороны ЖКТ.

После получения регистрационного удостоверения «Коронавир» отправят в регионы России. Его будут применять в инфекционных больницах Москвы и Петербурга.

По словам главы отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, «Коронавир» давали пациентам с подтвержденным COVID-19 c конца мая. Лечение получили более 110 пациентов, на сегодняшний день они здоровы.