Евгения Пименова: В Берлине устроили битву с историческими символами

Начавшаяся в США волна жестких антирасистских протестов под лозунгом «Black Lives Matter!» («BLM») докатилась до Старого Света, обнажив темные страницы европейской истории эпохи колониализма.

Главным образом «досталось» памятникам тех исторических деятелей, которые ассоциируются у протестующих с периодом колониального господства. В Великобритании пострадал монумент Уинстону Черчиллю, во Франции был облит краской памятник генералу Шарлю де Голлю, «получила свое» и копенгагенская скульптура, изображающая Русалочку. Разгорелись страсти и в Германии, даже несмотря на то, что пробыть колониальной державой ей удалось немногим более 30 лет за всю историю.

Так, на фоне информационных атак на дискриминирующие символы, главный оператор столичного общественного транспорта компания BVG решила изменить название одной из центральных станций берлинского метро «Моренштрассе» (от нем. «Mohr» — «мавр») на более политкорректное.

Здесь важно заметить, что этот шаг не был исключительно сиюминутной реакцией на политическую конъюнктуру: дебаты вокруг названия этой станции ведутся уже более 10 лет. Столичные общественники все эти годы, считая слово «мавр» пренебрежительным и оскорбительным, предлагали дать станции и примыкающей к ней улице имя Антона Вильгельма Амо, одного из первых африканцев, получившего образование в Германии и ставшего впоследствии профессором. В свою очередь активисты «BLM» начали настаивать на том, чтобы станция носила имя Джорджа Флойда — того самого убитого полицейским афроамериканца, смерть которого и стала спусковым крючком к массовым агрессивным демонстрациям в США.

Надо сказать, что самой станции метро, открытой в 1908 году, все время не везло с названиями. Сначала она называлась «Kaiserhof» («Двор кайзера»), затем, после Второй мировой войны, получила имя «Thälmannplatz» в честь Эрнста Тельмана, а с 1986 по 1991 годы носила имя многолетнего премьер-министра ГДР Отто Гротеволя. Кстати, свое — пока еще нынешнее — название она получила в честь чернокожих музыкантов, служивших в прусской армии и селившихся в казармах неподалеку.

Теперь же BVG предложила, казалось бы, мудрый компромисс, способный удовлетворить всех. А именно — переименовать станцию в честь русского композитора Михаила Глинки. Во-первых, это название географически ближайшей к станции улицы. И, во-вторых, оно не подразумевает никаких негативных исторических коннотаций.

Однако уже открытый немецким обществом исторический «ящик Пандоры» сделал неприемлемой и это невинное предложение: таблоид Bild опубликовал статью, где русский композитор называется антисемитом. Против такой смены названия высказался и столичный сенат, предложивший выбрать топоним путем народного голосования на основе предложений общественных объединений, союзов и всех неравнодушных.

Кроме того, нужно вспомнить, что еще в 2018 году в Берлине была запущена кампания по переименованию столичных улиц, которые носят имена деятелей эпохи колониализма, имеющих неоднозначную репутацию в глазах жителей бывших колоний.

Так, речь идет об улице Петерсаллее, названной именем Карла Петерса, основателя Германской Восточной Африки. За особую жестокость он был прозван современниками «человеком с окровавленными руками». В этот же список попадает и улица Людерицштрассе, в честь Адольфа Людерица, торговца и основателя колонии в Юго-Западной Африке, а также площадь Нахтигальплатц — по имени Густава Нахтигаля, имперского комиссара в Западной Африке.

С одной стороны, уничтожение символов эпохи — это исторически весьма распространенная практика при смене правительств, идеологий, государственного строя. Один из последних примеров — оголтелая «декоммунизация» на Украине. С этой точки зрения смена названий и символов — это самый наглядный и демонстративный шаг с большим популистским эффектом.

Однако, с другой стороны, глядя на масштабы того, что происходит в США и Европе, глядя на то, какие гротескные формы начинает приобретать борьба за исторические символы, представляется, что мы являемся свидетелями глубокого кризиса западного цивилизационного проекта. И похоже, что на наших глазах начинается длительный процесс смены акцентов глобальной истории, где в перспективе европоцентричная модель мироустройства уже не будет доминирующей.