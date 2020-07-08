Лидер движения «Сорок Сороков» призвал ввести религиозную цензуру для защиты семей в РФ

Санкт-Петербург, 8 июля. Координатор общественного православного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин приветствовал принятие поправок в Конституцию России, поскольку они создают условия для гармоничного развития российского общества и, прежде всего, его основы — семьи. Об этом он рассказал в среду в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Патриот» предложил экспертам обсудить проблему разводов в России. В последнее время число желающих расторгнуть брак в стране существенно увеличилось, и ведущие вместе с собеседниками пытались понять, как можно изменить ситуацию.

«Первый шаг мы уже сделали 1 июля: проголосовали за поправки к Конституции РФ, в которых появились парадигмы и догмы, защищающие институт семьи. Сейчас необходимо наполнить эти поправки жизнью», — сказал Кормухин.

По мнению православного активиста, в стране должен смениться вектор развития, причем как политический, так и общественный. Его необходимо сориентировать на традиционные ценности.

«Необходимо изменить культурный контент, мы должны перестать показывать голые задницы с экранов и театральных подмостков. Должна появиться и цензура в стране: это плохо, когда маленьким детям у нас в стране можно смотреть порнографию, нужны традиционные религиозные ценности в образовании», — заявил спикер.

Прежде всего, по мнению Кормухина, «вектор традиционных ценностей» должен быть направлен на воспроизводство в поколениях ценностей «внутреннего человека» — совести, добра, любви, самопожертвования.

«На протяжении последних ста лет мы как цивилизация сделали приоритет внешнего человека над внутренним. Мы забыли, что совесть, героизм и другие понятия — это все про человека внутреннего. А карьеризм, преступления, стремление к достатку — это все про человека внешнего», — пояснил лидер движения «Сорок Сороков».

В связи с этим он заявил, что спокойно смотрит на ситуацию, когда в мусульманских общинах пытаются возродить институт многоженства.