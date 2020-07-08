Собчак после скандала со шпионажем отчиталась, что ее связывает с Чехией

Москва, 8 июля. Телеведущая Ксения Собчак иронично ответила на призыв проверить ее и супругов на связь с иностранной разведкой.

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заподозрил журналистку в шпионаже в пользу Чехии. Поводом для таких размышлений стало задержание 38-летней знаменитости на Лубянке за участие в одиночном пикете в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного накануне по делу о государственной измене. Позднее Собчак отпустили, указал телеканал 360.

По мнению Собчак, обвинения в ее адрес прозвучали исключительно по той причине, что «Коммунисты России» просто решили напомнить о своем существовании.

«Кто бы без этой новости о них вспомнил?» — сказала звезда в беседе с «Газетой.ру».

Журналистка после скандала отчиталась, что единственное, что ее связывает с Чехией, — это любовь к национальным сладостям. Более того, ездит она в республику крайне редко, и, по ее словам, была в Чехии всего три раза в жизни.

Шоумен Станислав Барецкий в интервью Федеральному агентству новостей считает предложение коммунистов нелепостью. Он в свою очередь призвал проверить не только Собчак, но и «всю нашу богему».