Друг Норкиной оценил «причастность» Цымбалюк-Романовской к смерти журналистки

Москва, 8 июля. Друг журналистки Юлии Норкиной продюсер Леонид Дзюник оценил «причастность» пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской к смертям экспертов передачи «Пусть говорят».

Смерть журналистки Норкиной стала большой неожиданностью для поклонников. На днях из жизни ушел художник Сергей Заграевский. Их часто приглашали на программу в качестве экспертов, там же Норкина и Заграевский виделись с Цымбалюк-Романовской.

По словам Дзюника, он всего дважды лично встречался с пианисткой. О ней говорят как о человеке со сложным характером.

«Она родом из Западной Украины, а жители тех мест славятся сложным характером. Да и о мистике тоже поговаривают», — заметил продюсер, его слова приводит InfoReactor.

Дзюник считает, что у экс-супруги актера Армена Джигарханяна не было большой обиды на журналистку и художника. Да, они конфликтовали на передаче, но дальше телестудии эта ссора не вышла.

Норкина во время прямых эфиров часто говорила своим оппонентам правду в лицо. Но на правду адекватные люди обычно не обижаются, резюмировал Дзюник.

Напомним, что поклонники увидели связь между смертью Норкиной и Заграевского и обвинили в этом пианистку. Цымбалюк-Романовская ответила, что не имеет к этому никакого отношения. Кому жить, а кому умереть, решает Бог, добавила она.