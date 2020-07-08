Актриса Кузьмина: Многоженства в России не будет, потому что женщины у нас собственницы

Санкт-Петербург, 8 июля. Проблема домашнего насилия, в том числе в среде деятелей искусства, среди прочего обусловлена тем, что наше общество слишком лояльно относится к недостаткам известных или авторитетных людей. Такое мнение выразила актриса театра и кино Кристина Кузьмина.

«Пока у нас в стране не заработает институт репутации, пока люди не будут заботиться о репутации, ничего с домашним насилием не изменится. Сейчас, что бы ты не выкинул в эфир, на все это закрываются глаза, если ты человек известный», — с сожалением констатировала она в онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи?».

По мнению актрисы, решать проблему домашнего насилия необходимо воспитательными мерами.

«У моего поколения сидит мысль о том, что нельзя выносить сор из избы. Поэтому пока мы не начнем своих детей воспитывать в ином формате, внушать им иные ценности, боязнь всеобщего порицания останется, ситуацию мы не поменяем», — сказала артистка.

Комментируя вопрос, как решать проблему разводов, количество которых в России с каждым годом растет, актриса сослалась на личный опыт — сохранить семью ей помогла помощь психолога.

«Это история сугубо индивидуальная для каждой семьи. Но, очевидно, с семьями должны работать психологи во время развода. Как показала моя практика, все неприятности у нас были из-за того, что мы совершенно не так интерпретировали поступки и мысли друг друга. Проблема в том, что стороны не могут договориться. При работе с психологами все эти проблемы можно увидеть со стороны: когда включается третья сторона, профессиональная, все становится понятнее», — пояснила Кузьмина.

Высказала свое мнение актриса и по поводу обсуждаемой в обществе темы многоженства.

«Нам будет сложно принять это предложение. Исходя из того, что наши женщины страшные собственницы, они никогда не смирятся с тем, чтобы у их мужчин было несколько жен одновременно», — с уверенностью сказала она.

В качестве одного из условий создания крепкой семьи актриса рекомендовала партнерам тщательно разобраться друг в друге до брака.