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Депутат Мосгордумы: Жителям домов близ кварталов реновации нужно компенсировать неудобства

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  • Елена Николаева
    Елена Николаева
    Председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы

Депутат Мосгордумы: Жителям домов близ кварталов реновации нужно компенсировать неудобства

Для жителей домов, чья собственность находится рядом со строительными площадками, на которых возводятся дома по программе реновации, должна быть создана программа лояльности.

Ее цель — льготы на покупку дополнительных площадей, возможности внеочередного капремонта в соседних домах. Сейчас мы лишь изучаем заинтересованность жителей, не вошедших в программу реновации, но соседствующих с площадками, на которых будут возводиться дома по реновационным проектам. Именно эти граждане будут испытывать неудобство, и мы посчитали возможным каким-то образом компенсировать это дополнительными льготами от регионального правительства.

Отмечу, что при обсуждении программы никогда не поднимался вопрос о передаче квартир, в которых проживают жители, согласившиеся на программу лояльности, в Фонд реновации. Более того, эти странные инициативы невозможны с точки зрения механизмов мены квартир в домах, не попавших в программу реновации. Речь шла о том, чтобы сохраняя старую площадь, жители нереновационных домов могли получить скидку в 10% и воспользоваться специальными ипотечными программами для покупки квартир при условии, что таковые будут в наличии у Фонда реновации.

Это может заинтересовать семьи, в которых выросли дети и их нужно отселить, если разведены супруги и так далее. Тем самым, свободные площади, которые могут возникнуть в будущем, могли бы заселяться соседями по району, не увеличивая плотность населения, но улучшая жилищные условия сотен московских семей. 

Никто и никогда не будет насильно «втаскивать» в программу новые дома, это не заложено ни в проектах планировок кварталов реновации, ни в планах на дальнем горизонте. Подобные информационные вбросы, дискредитирующие программу реновации и правительство Москвы, в частности, я опровергаю всегда на всех уровнях. Тем не менее, это снова и снова выбрасывается в пространство соцсетей, а затем тиражируется в СМИ как новости.

В случае если бы мы увидели интерес москвичей к этой программе, то приступили бы к конкретной проработке параметров с органами власти, Фондом реновации, Фондом капитального ремонта. На данный момент широкого запроса от жителей нет, а раздуваемые в сетях слухи, намеренно искажающие ситуацию, сводят возможность создания и реализации такой программы на нет.

Еще раз хочу уточнить, что инициатива не направлена на какую-либо дискриминацию прав и интересов жителей домов, не принимающих участие в программе реновации.

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