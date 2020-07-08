Валуев поддержал идею выплачивать до 50 тысяч рублей семьям с детьми-спортсменами

В правительстве предложили ввести новую выплату для семей с детьми. Размер финансовой помощи может составить до 50 тысяч рублей. Что известно об этом законопроекте, кого затронут предполагаемые меры поддержки, и как к этой идее относится известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев — в материале Федерального агентства новостей.

Минспорт России подготовил законопроект, направленный на поддержку родителей, которые оплачивают занятия своих детей в спортивных секциях. Предполагается, что на финансовую помощь могут претендовать дети-спортсмены в возрасте до 18 лет.

«Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Меры поддержки могут охватить свыше 60 тысяч детей: по данным ведомства, в 2019 году 64063 ребенка проходили спортивную подготовку на платной основе.

Сейчас законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов. Общественные обсуждения по нему закончатся 10 июля. Планируемый срок вступления документа в силу — июнь 2022 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, бывший профессиональный боксер Николай Валуев поддержал идею Минспорта предоставлять семьям с детьми-спортсменами налоговый вычет. Парламентарий поделился своим мнением по законопроекту с корреспондентом Федерального агентства новостей.