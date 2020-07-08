Джигурда следом за Волочковой попытался проникнуть в монастырь в Дивеево

Москва, 8 июля. Певец Никита Джигурда следом за балериной Анастасией Волочковой попытался проникнуть на территорию монастыря в закрытом на карантин селе Дивеево.

В Нижегородскую область артист прибыл не один, а с журналисткой Оксаной Шкодой. В итоге их задержали сотрудники полиции, составив протоколы об административном правонарушении.

«На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами — внимание! — блокпостов в мирном городе в мирное время!» — написала Шкода на своей странице во «ВКонтакте».

После составления протокола она сняла на камеру, как полицейский зачитывает его текст Джигурде. Он в ответ начинает обвинять полицию в «оскорблении чувств верующих», отказывается подписывать документ и грозит уволить губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «за нарушение закона Российской Федерации».

Напомним, в апреле село Дивеево закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Информация об этом есть на сайте правительства региона. Там же есть информация о том, что со стороны Арзамаса, Ардатова и Сарова с 8 апреля организована работа трех пунктов контроля. Предупреждение о карантине есть также на сайте монастыря.

В конце июня в село попыталась проникнуть Анастасия Волочкова. В отношении нее также был составлен административный протокол. При этом артистка вела себя агрессивно и требовала, чтобы в протоколе в графе «место работы» было написано «прима-балерина вся Руси».