Джабаров объяснил заявления Пентагона о «сдерживании» России

Москва, 8 июля. Глава Пентагона Марк Эспер пытался отвлечь внимание граждан от геополитических преступлений США, заявляя о сдерживании американским оборонным ведомством «агрессивных действий» России. Такое мнение выразил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Свою позицию сенатор объяснил тем, что для подобного «сдерживания» РФ никаких оснований не давала.

«Глава Пентагона бессовестно врет, не побоюсь таких грубых высказываний. Россию никто не сдерживал, так как в этом не было необходимости, страна не проявляла никакой агрессии в сторону Соединенных Штатов», — объяснил он в комментарии журналу «Слово и дело».

По мнению Джабарова, претензии Пентагона могут быть направлены в сторону действий российского правительства, которое оказывало помощь Сирии, но и в этом случае они необоснованны, поскольку поддержка Дамаска Москвой абсолютно законна и осуществляется по просьбе сирийских властей.

«Россия занимается перевооружением своих войск, проводит военные учения. Однако она не бряцает оружием на границах государств третьего мира, как это делают американцы. Разве наши корабли плавают в Мексиканском заливе? Почему же американские корабли обосновались у берегов Крыма, как у себя дома?» — задался вопросом политик.

Он напомнил, что Эспер еще в феврале пытался бездоказательно обвинить Китай и Россию во вмешательстве в суверенитет соседских стран. Сенатор полагает, что, выбрав российско-китайское направление в информационной войне, глава Пентагона хочет подтолкнуть два государства к созданию военного союза. Однако это едва ли возможно, поскольку Москва и Пекин имеют «блестящие отношения», в том числе в сфере обороны.

Истинная цель, которой своими заявлениями пытаются достичь западные политики, — это продвижение их предвыборной кампании, в которой создание мифологической угрозы нападения запугивает население и побуждает голосовать за своих «защитников».

«Существует три возвышенных элемента этой кампании: во-первых, «российская угроза», с которой они «успешно справляются». Во-вторых, «российское вмешательство», которое они якобы пресекают», — перечислил Джабаров.

Третьей составляющей сенатор выделил пресловутую «российскую руку», которая, как хотят верить в Вашингтоне, причастна к внутренним беспорядкам в стране.

«Россию лучше не провоцировать. Мы сами никому не угрожаем, но и не допустим, чтобы угрожали нам», — резюмировал представитель Совфеда.

Ранее политолог-американист Константин Блохин говорил о том, что аналогичным образом себя ведут и американские СМИ. Они формируют образ «внешнего врага» в лице России, пытаясь таки образом переключить внимание граждан США с внутренних проблем, которые могут невыгодно повлиять на симпатии избирателей.