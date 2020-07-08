Коллега Соколова рассказал, как «агрессивная» Ещенко пыталась им командовать

Санкт-Петербург, 8 июля. Доцент Военно-морской академии Олег Вербовой дал в суде Петербурга свидетельские показания по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По словам Вербового, вечером 8 ноября он с капитаном Константином Кононенко пришел в гости к экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову. Он заявил, что не заметил ничего странного в поведении коллеги, но историк выглядел усталым.

«Абсолютно тихая обстановка была», — заметил Вербовой.

При этом Соколов пил меньше, чем его гости, цитирует слова свидетеля «Петербургский дневник». Они обсуждали Францию времен Наполеона и войны. Соколов по этой теме считался экспертом международного уровня.

Посиделки были продолжительными, историк не пытался выпроводить гостей пораньше. Об убийстве Вербовой узнал только на следующий день. Оказалось, что Соколов сидел за столом, а труп Ещенко находился в соседней комнате.

Во время слушания Вербовой охарактеризовал отношения историка с убитой аспиранткой. Он подчеркнул, что она «не была белой и пушистой», а пыталась командовать Соколовым. По мнению коллеги экс-доцента, Ещенко была агрессивной и «строила» его.

Напомним, что убийство 24-летней девушки произошло 8 ноября прошлого года. Между Соколовым и Ещенко возник конфликт, который закончился тем, что историк выстрелил в девушку и расчленил ее тело. Его поймали, когда Соколов пытался избавиться от останков, сбрасывая их в реку Мойку.