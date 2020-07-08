Отдых в Крыму с детьми в 2020 году: куда поехать и где провести отпуск недорого

С каждым годом Крым становится все более удобным направлением летнего отдыха. В 2018 году для автомобилистов был открыт Крымский мост. Добираться на полуостров семьей стало комфортней и дешевле.

В 2020 году по мосту пустили пассажирские поезда, что стало хорошей новостью для россиян без автомобилей и тех, кто не любит ездить на отдых на личном транспорте. Наконец, никто не отменял ежедневные авиаперелеты в Крым. Добраться на полуостров можно любым удобным для вас способом.

Отдых в Крыму с детьми. Куда лучше поехать?

Крымский полуостров — один большой курорт, каждый регион которого обладает своими особенностями.

ЮБК — элитный отдых

В Ялте, Гурзуфе, Форосе, Массандре, Симеизе достаточно отелей высокого уровня с соответствующим порядком цен, хорошо развита инфраструктура, много кафе и центров развлечений для детей. В транспортной доступности аквапарки, зоопарк и Поляна сказок, дельфинарии, океанариум, крокодиловая ферма.

Южный берег славится своими природными красотами. Одна лишь дорога от Симферополя в Ялту, которая идет через Ялтинский горно-лесной заповедник и частично проходит по берегу моря, захватывает дух. Горы, леса, реликтовые сосны, Медведь-гора — к местной природе невозможно остаться равнодушным. Как и к главным туристическим меккам полуострова — Воронцовскому и Ливадийскому дворцам, Никитскому ботаническому саду, Ласточкиному гнезду.

Но Ялта и Алушта — это не варианты отдыха в Крыму с детьми недорого. Порядок цен здесь выше, чем в целом на полуострове. А отдохнуть от шума и суеты не получится: туристов очень много с середины мая до середины октября.

Евпатория — детский курорт

С советских времен Евпатория считается детской здравницей. Здесь круглый год работают санатории, а летом улочки города заполняют толпы туристов.

Евпатория привлекательна компактностью, здесь все в пешей доступности. Центр города, набережная, пляж, аквапарк, дельфинарий — здесь можно забыть об автомобиле и весь отпуск перемещаться только пешком.

Севастополь — героическое прошлое

Если для вас отдых с детьми в Крыму — мероприятие познавательное, то отправляйтесь в город-герой Севастополь. Он тоже расположен на берегу моря, здесь есть пляжи, туристическая инфраструктура.

А еще в Севастополе можно посмотреть на впечатляющие корабли Черноморского флота, посетить музеи боевой славы и каждый вечер гулять по огромной городской набережной.

Судак, Феодосия, Коктебель — уже подешевле

Чем ближе к ЮБК, тем выше ценник отелей. И наоборот, если интересен недорогой отдых в Крыму с детьми, лучше остановиться в районе Феодосии и Судака.

Здесь множество небольших гостиниц, расположенных по морскому побережью, а найти интересные объекты для периодических выходов в свет не составит труда: Генуэзская крепость, картинная галерея им. Айвазовского, дома-музеи известных писателей (А. Чехова, А. Грина, М. Волошина), дельфинарии, аквапарки…

Наконец, вы сможете открыть для себя винный туризм, пусть это и не вполне сочетается с отдыхом с детьми в Крыму. Но отказаться от посещения винзаводов «Солнечная Долина» и «Коктебель» будет большой ошибкой.

Керчь и Ленинский район — совсем бюджетно

Курортный потенциал восточного района полуострова еще не оценен в полной мере. И это отлично, если вы ищете варианты отдыха в Крыму с детьми недорого или хотите провести его спокойно: без толкотни на пляже, очередей из туристов и извечных зазывал на набережных курортных городов.

В Керчи есть несколько больших гостиниц и множество мини-отелей. Если стремитесь к морю, лучше забронировать номер в одном из пансионатов в поселках Героевское, Новоотрадное, Золотое, Юркино. В самой Керчи очень уютный центр города со множеством кафе и магазинчиков. На набережной работают аттракционы для детей, палатки с сувенирами, вечерами играет живая музыка.

Крым — отдых с детьми на ваш вкус

Крым очень разный, каждый его район по-своему хорош, поэтому исходите из своих финансовых возможностей и желаний.

Хотите активного отдыха, ежедневных экскурсий, драйва и впечатлений — вам на ЮБК. Чуть спокойнее и дешевле — отправляйтесь в восточный и западный районы Крыма. Стремитесь к уединению и отдыху в спокойном режиме: еда, пляж, сон — выбирайте пансионаты Феодосии, Керчи и Ленинского района.

И не забывайте, что Крым — не слишком большой, его потрясающие достопримечательности можно посмотреть, потратив всего пару часов времени на дорогу. Во всей красе полуостров открывается тем, кто любит путешествовать за рулем, а вечером наслаждаться бокалом прекрасного местного вина на берегу моря.